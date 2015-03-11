海通期货：中国期指持仓空方小幅胜过多方，指数重心有下移趋势

昨日期指早盘小幅低开后便一路下行，午后在现货券商板块拉动下快速冲高后回落，主力合约IF1503收盘报收3527.8点，持仓14.75万手，小幅减仓3431手，全天基差均值为14.63，尾盘价差快速走弱，收7.19点，指数重心有下移趋势。

前20名席位在IF1503、IF1504、IF1506与IF1509合约上共持买单177753手、卖单203235手。主力净空持仓量25482手，较前一交易日小幅增加760手。进一步来看，四份合约空方小幅胜过多方。在IF1503上，空方进攻而多方撤退。IF1503前20多方合计减持买单116手，前20空方合计减持卖单1754手。其中上海东证、安信期货、中信期货席位分别大幅增持买单1330手、1282手、802手。空方席位方面，上海东证、招商期货、中信期货席位分别小幅减持卖单1298手、904手、864手。在远月IF1506与IF1509上，前20多方合计分别增持卖单112手、370手，分别合计减持买单240手、增持177手。(完)