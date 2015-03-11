《路透晚报》--3月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：开年工业及投资增速创数年低点，经济惯性下行需政策续发力

尽管去年年底以来已祭出多项宽松政策，但依然无法止住中国经济的惯性下行。最新公布的1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，远逊市场预期，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力，在调结构和促增长之间寻求平衡。

--《焦点》万亿地方债置换引中国版QE联想，但恐怕仅是美好愿景

中国财政部日前批准1万亿元人民币的地方存量债务置换债券额度，对其可能的操作路径市场浮想联翩；包括公开发行地方债置换，更为大胆的观点甚至认为，央行或会借此推出中国版QE(量化宽松)，规模高至10万亿。不过结合中国经济和政策的现实环境来看，这可能暂时只是个美好的愿景。

--中国财政：将推出“中国版QE”的传言不实--财政部副部长

中国财政部副部长朱光耀周三否认中国将推出“中国版QE”的市场传言，并称地方债务置换是企业与商业银行之间的契约行为。

--《特写》中国政协委员吐槽政策落地难及高物价，解决药方难寻觅

尽管中国刚刚公布的2月份物价数据显示通缩阴云不散，但在部分政协委员看来，实际对物价的感受远高于官方统计数据，尤其是与百姓衣食住行相关的食品，房租等价格并不便宜。

--台湾央行：经济稳健成长，通膨走缓--业务报告

台湾央行周二提前送交的业务报告中指出，台湾经济稳健成长，通膨走缓；而银行的授信稳定增加，主要国家QE冲击台湾金融市场。

【金融】

--《焦点》银行有望分食中国券商业“蛋糕”，渐进式开放令冲击缓释

一则中国监管层正考虑向银行放开证券期货牌照的新闻，立即令券商股和银行股出现异动。诚然，体量如此庞大的商业银行冲入券商业，外界第一反应是现有券商将面临巨大挑战。不过业内人士指出，在国内整个券商业收入和利润只是银行业零头的现状下，银行布局券商可能只是战略或业务渠道方面的考量；而券商竞争能力的体现，并非主要依赖牌照壁垒，而是在人才和机制等方面多年的积累。面对银行，券商并非不堪一击。

--中港个股：朱洪波辞任建行副行长，转任光大集团党委副书记

按市值计中国第二大银行--建设银行周三公告，该行执行董事、副行长朱洪波近日申请辞职，日前生效。同时光大集团官网信息显示，朱洪波已获任该集团党委副书记一职。

--中国金融：桂林银行获批信贷资产证券化业务资格，成第二批获准银行

中国城商行--桂林银行近日表示，该行已经获得开办信贷资产证券化业务主体资格，成为银监会实行备案制后全国第二批获此业务资格的商业银行。

【固定收益】

--新债招标：中国五年续发国债收益率3.2851%，明显低于预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午续招标发行的200亿元人民币五年期固息国债，中标收益率3.2851%，明显低于此前3.35%的市场预测均值，因上午二级收益率下滑较多。

--中国公开市场：一级交易商今日可继续申报正/逆回购及央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限依旧为七天一种。

--《中国债市每日综述》IPO未改资金面宽裕现券回暖，不佳经济数据亦有助力

中国银行间市场周三现券收益率明显回落，IRS(利率互换)跌势更为明显；尽管已进入IPO高峰期，但资金面却更显宽裕，早盘市场即显强势，一二级联袂向好，而午后公布的2月工业增加值及消费等经济数据较差，更是进一步推低收益率。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘延续“两会”持稳主基调，境内外价差逾百点

中国人民币兑美元即期周三早盘几近走平，而美元强势下，人民币中间价则连续五日低开。交易员称，两会期间（人大与政协），整体汇市较平静，交投区间比较狭窄，几家国有大行在银行间市场的结汇促人民币“两会”期间持稳。

--离岸人民币：台湾金管会称政策上并未研议开放散户买宝岛债--主委

台湾金管会主委曾铭宗周三表示，政策上并未研议开放散户(一般投资人)购买宝岛债，目前只开放专业投资人承购宝岛债。

--离岸人民币：元大银行两年期宝岛债正以4.55%询价--消息

三位消息人士周三表示，台湾元大金控旗下元大银行将发行两年期宝岛债，目前正以4.55%于市场询价。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收市小涨，新股申购洪峰来临令大盘上升动能有限

中国股市沪综指周三收市小涨。分析师指出，早盘大盘因银行股等权重股反弹而出现上涨，不过今日是本轮新股申购高峰期，巨大资金需求令权重股上涨难得到认同，午后大盘窄幅调整，尾盘才稍有拉升动作。

--中国房地产：1-2月房地产开发投资同比增10.4%，新开工面积同比降17.7%

国家统计局周三公布，中国1-2月房地产开发投资同比增10.4%，去年增速为10.5%。1-2月房屋新开工面积同比下降17.7%；商品房销售面积同比下降16.3%，销售额降15.8%。

--中国数据：1-2月粗钢产量同比下降1.5%，原油加工量增3.5%--国家统计局

中国国家统计局周三称，1-2月原油加工量8,264万吨，同比增长3.5%；同期粗钢产量为13,053万吨，同比下降1.5%。1-2月发电量8,561亿千瓦时，同比增长1.9%。

--中港个股：中国南车与北车称合并方案通过境外反垄断审查

中国南车和中国北车周三同时公告，二者合并已获得境外反垄断审查机构批准。

--中港个股：上海电气集团拟向上海电气注入资产，三年内整体上市

上海电气（集团）总公司董事长黄迪南表示，上海电气集团的目标是在两三年内实现整体上市，未来集团公司所有资产都将整合、打包，包括旗下上市公司中的部分公司资产，也将注入上海电气以实现整体上市。

--中国期货： 上期所将尽快上市镍、锡期货，并推有色金属指数ETF--理事长

上海期货交易所理事长杨迈军周二表示，上期所今年将完善产品序列，积极开发有色金属指数期货、铜期货期权、纸浆等品种，希望尽快能够上市镍、锡的期货，争取早日推出有色金属指数ETF、贵金属ETF等，继续深化储备品种的研发。

--中国能源：中广核董事长称自主三代核电技术出口英法有望年内落实

中国广核集团董事长贺禹表示，中国具有完全自主知识产权的三代核电技术--华龙一号有望向海外输出，中广核正与英国和法国方面达成初步意向，年内有望签署协议。

--中国个股：ST湘鄂情更名未改窘境，变卖多处资产筹资还债但缺口仍在