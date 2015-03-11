港报社评：通缩压力未减，内地加力松货币--经济日报3月11日

内地上月通胀高于预期，市场遂估计通缩压力减，中央或放缓减息步伐。惟经济下行与通缩压力实增下，中央松货币稳经济是宁多勿少、宁早莫迟，故再减息、再降准势续来。

内地昨公布2月物价指数，全国居民消费价格按年升1.4%，不但高于1月的0.8%，亦高于市场预期的0.9%，表面看来，通缩的阴霾似乎稍减，故市场猜测，中央再减息与降存款准备金率的迫切性下降，或会延后出招。然而，此应是错估形势。

首先，内地通缩压力真的减少了吗？2月通胀率较低，主因实是新年的季节性因素，若以1、2月平均计，首两个月的通胀率按年是1.1%，明显低于去年12月的1.5%，通缩压力未减。

更严峻的是，2月的工业生产者出厂价格按年跌幅扩大至负4.8%，已连续36个月录得负数，更创自2009年10月以来最大跌幅；以1、2月平均计，首两个月亦录得负4.6%。可见，在国际原料价走低、国内制造业产能过剩下，通缩压力不但没真正减少，反仍在上升。

何况，物价只是经济是否健康的其中一个指标，近期其他指标，如1至2月进口按年大跌20.2%，2月官方内地制造业采购经理指数（PMI）仅49.9，连续两个月低于50的盛衰分界线等，都反映内地经济动力仍弱。

在此情况下，中央有需要续出招稳经济，避免增长放缓太急。中央透过再减息、再降准等货币宽松手段，既可刺激消费与投资，亦有利减少人民币升值压力，有助稳住出口。在时机上，既然通缩与下行压力仍大，外围因素又已有恶化趋向，出招是有胜于无、早胜于迟，否则经济明显转差时才急救，难免挽救更难，下药亦要更重。故人行继上月再减息后，未来两、三个月再减息的机会不低，且在今年上半年，亦很可能再降存款准备金率。

因此，若以2月单月的通胀率回升，便认为中央会改抱观望态度，延后再放松货币政策的时间，不单见木不见林，更恐错误估计中央的经济决策。如上所述，对经济下行，中央已非处于可观望的预防阶段，而是已要按情施救，逐步加强稳经济药力，不可贻误时机。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘