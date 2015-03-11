欧洲金融：欧洲央行官员呼吁银行业整合，但银行高管并不认同

德国商业银行 风险长Stefan Schmittmann在同一项会议中表示，只要银行业者还面临愈来愈多监管限制，就不会考虑并购交易。

“我很怀疑，当一家银行准备与另一家银行整合，是否仍能遵守所有监管要求，”Schmittmann表示。

“在我看来，这基本上根本不可能...因此我认为不会有这样的整合，”他表示。

尽管部分监管机关担心，银行愈大，风险会过度集中，欧洲央行仍渴望见到欧洲跨国银行兴起，以协助缩减欧元区国家信贷成本的巨大差距。

法国巴黎银行(BNP Paribas) 营运长Philippe Bordenave表示，从整合的角度来看，欧洲的银行已经落后给美国同业，主要是因为监管机关对大型银行有所顾忌。

“组成金融联盟将有利于整合，但现实中，目前监管机关并不喜欢大型银行。因此我认为这会是过程中的绊脚石，”Bordenave表示。

瑞士信贷银行英国地区总裁Garret Curran表示，许多银行仍在进行资产负债表的瘦身计划，对于并购兴趣缺缺。(完) (编译 张涛/陈宗琦；审校 张若琪/蔡美珍)