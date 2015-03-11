新债招标：中国五年续发国债收益率3.2851%，明显低于预期--业内人士

更正-投行观点：维亚康姆目标价由35下调至32美元，评级从持有下调至卖出--德意志银行
(因英文原文有误，投行应为德意志银行，而非高盛。) 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透上海3月11日 - 业内人士周三透露，中国财政部上午续招标发行的200亿元人民币五年期固息国债，中标收益率3.2851%，明显低于此前3.35%的市场预测均值，因上午二级收益率下滑较多。
他们并透露，该期债的边际中标收益率为3.3097%，投标倍数2.72倍。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.3269%。
今日招标新债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至3月16日进行分销，3月18日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年2月5日开始计息；票面利率3.31%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
(因英文原文有误，投行应为德意志银行，而非高盛。) 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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路透5月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.6 29 263 2 * 6月 232.5 16 235.9 85 * 7月 221.4 262 222.8 31 * 8月 215.3 421 216.4 27 * 9月 212.6 726 213.9 483 * 10月 209.1 3,110 211 824 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘