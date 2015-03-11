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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 11:42 BJT

新债招标：中国五年续发国债收益率3.2851%，明显低于预期--业内人士

路透上海3月11日 - 业内人士周三透露，中国财政部上午续招标发行的200亿元人民币五年期固息国债，中标收益率3.2851%，明显低于此前3.35%的市场预测均值，因上午二级收益率下滑较多。

他们并透露，该期债的边际中标收益率为3.3097%，投标倍数2.72倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为3.3269%。

今日招标新债采用混合式招标方式，标的为价格；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。招标当日，原发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至3月16日进行分销，3月18日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年2月5日开始计息；票面利率3.31%。(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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