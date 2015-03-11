欧洲金融：欧洲央行官员称，银行业在外汇“定盘”改革方面进展缓慢

路透伦敦3月10日 - 据欧洲央行外汇市场联络小组官员Guy-Charles Marhic，监管机构建议银行业者对外汇“定盘”订单的处理方式进行调整，但银行方面进展非常缓慢。外汇定盘订单处理方式是全球汇市操纵案件调查的一个关键部分。

Guy-Charles Marhic表示，金融稳定委员会(FSB)去年建议银行业者实施改革以改善外汇指标的运作，银行业已向欧洲央行汇报进展状况。

Marhic说，设定伦敦指标定盘的一些正式举措已经实施，比如扩大WM Company公司采用的定盘窗口，银行业者也在推进其他举措。但他说，完全实施这些建议的银行非常少。

Marhic表示，工作还在继续，但如果不实施这些建议，监管机构可能会加大回应力度。

“我们需要更多时间进行广泛评估。但规模较小银行在实施(FSB)建议方面显然有困难，”Marhic说。“一些较小银行称，他们希望至少停止对部分客户提供定盘。”

2008年金融危机以来，FSB为监管机构提供了一个平台来协调改革问题，但具体的监管行为仍由各地区监管主体来确定。去年欧洲央行接手欧元区银行业监管工作，并通过市场联络小组监管管理宽松的外汇市场。