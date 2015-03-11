欧洲金融：欧洲央行官员称，银行业在外汇“定盘”改革方面进展缓慢

美股盘后：SNAP公布上市后首份财报，股价应声暴跌逾20%
路透5月10日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc周三盘后公布3月上市以来首份季度财报，股价应声暴跌20.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦3月10日 - 据欧洲央行外汇市场联络小组官员Guy-Charles Marhic，监管机构建议银行业者对外汇“定盘”订单的处理方式进行调整，但银行方面进展非常缓慢。外汇定盘订单处理方式是全球汇市操纵案件调查的一个关键部分。
Guy-Charles Marhic表示，金融稳定委员会(FSB)去年建议银行业者实施改革以改善外汇指标的运作，银行业已向欧洲央行汇报进展状况。
Marhic说，设定伦敦指标定盘的一些正式举措已经实施，比如扩大WM Company公司采用的定盘窗口，银行业者也在推进其他举措。但他说，完全实施这些建议的银行非常少。
Marhic表示，工作还在继续，但如果不实施这些建议，监管机构可能会加大回应力度。
“我们需要更多时间进行广泛评估。但规模较小银行在实施(FSB)建议方面显然有困难，”Marhic说。“一些较小银行称，他们希望至少停止对部分客户提供定盘。”
2008年金融危机以来，FSB为监管机构提供了一个平台来协调改革问题，但具体的监管行为仍由各地区监管主体来确定。去年欧洲央行接手欧元区银行业监管工作，并通过市场联络小组监管管理宽松的外汇市场。
FSB的建议包括，银行对定盘订单提高收费。FSB还表示，银行应创建一种隔离室来处理定盘订单，避开现汇交易平台，以降低交易员将订单信息通知给银行其他交易的机率。(完) (编译 李爽 审校 高琦)
路透5月10日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc周三盘后公布3月上市以来首份季度财报，股价应声暴跌20.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
ICE-7月期棉收跌0.94美分，或1.21%，报每磅76.49美分，盘中交易区间为76.36-77.57美分，前者为4月13日来最低。
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。