美国个股：AT&T当前季度料将列支1.3亿美元，与自愿退休计划相关

AT&T表示，出售康乃狄克州无线资产、旗下一些业务利润微薄以及福利支出方面的非现金调整，料将影响到无线业务利润。

该公司认为无线业务利润会受到一些压力，部分系因推出Mobile Share Value优惠计划。

AT&T预估当前季度后付费用户将净增约40万。上年同期净增幅度为62.5万户，是五年来第一季最大增幅。

AT&T仍预计并购卫星电视公司DirecTV 的计划可在今年上半年结束。该交易涉及金额4,850万美元，目前正待监管当局批准。

周二另一份公告文件显示，AT&T董事长兼CEO斯蒂芬森去年整体薪酬为2,400万美元，高于2013年的2,320万美元。财务长John Stephens去年整体薪酬为1,070万美元，2013年时为790万美元。