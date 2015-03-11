美国个股：AT&T当前季度料将列支1.3亿美元，与自愿退休计划相关

美股盘后：SNAP公布上市后首份财报，股价应声暴跌逾20%
路透5月10日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc周三盘后公布3月上市以来首份季度财报，股价应声暴跌20.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
AT&T表示，出售康乃狄克州无线资产、旗下一些业务利润微薄以及福利支出方面的非现金调整，料将影响到无线业务利润。
该公司认为无线业务利润会受到一些压力，部分系因推出Mobile Share Value优惠计划。
AT&T预估当前季度后付费用户将净增约40万。上年同期净增幅度为62.5万户，是五年来第一季最大增幅。
AT&T仍预计并购卫星电视公司DirecTV 的计划可在今年上半年结束。该交易涉及金额4,850万美元，目前正待监管当局批准。
周二另一份公告文件显示，AT&T董事长兼CEO斯蒂芬森去年整体薪酬为2,400万美元，高于2013年的2,320万美元。财务长John Stephens去年整体薪酬为1,070万美元，2013年时为790万美元。
AT&T股价周二在纽约市场收跌1.7%，报32.78美元。(完)
路透5月10日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc周三盘后公布3月上市以来首份季度财报，股价应声暴跌20.6%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
ICE-7月期棉收跌0.94美分，或1.21%，报每磅76.49美分，盘中交易区间为76.36-77.57美分，前者为4月13日来最低。
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。