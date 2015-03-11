台湾汇市：台币盘初实质交易明显走贬，央行出手促贬苗头

路透台北3月11日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易走弱。汇银人士指出，韩元连三天走疲，台币盘初终于较明显跟进贬势，盘初一举贬破31.600关卡，后续关注央行的动态。
二位汇银人士指出，盘初央行似有意将台币促贬破至31.600的价位，银行间也涌入明显的美元买盘，而也有一家美系外商银行买汇很凶。
〞台币今天贬很多，虽然韩元贬的没有前二天幅度大，但是今天早上31.600有碰到央行，我觉得它是要带往31.6以上。〞一位小型商银交易员说。
韩元兑美元 盘初再走贬，幅度扩大，本地时间10:20报1,128.4，上交易日交易在1,122.6。
二位交易员表示，央行今天在31.600的价位有表态的意味，各方猜测央行可能希望台币贬幅可以加大，因此多估计今日的实质交易区间将较先前二日更明显。
也有交易员认为，外资的举动还是很关键，上日美股大跌，如果台股的跌势再加大，也不排除外资汇出力道加强，令台币贬势加剧。
一位交易员则指出，周四立法院邀请央行总裁彭淮南赴立法院报告，按往例彭淮南赴立法院报告之前，汇市特别的稳定，预料波幅不会太大。
台湾央行周二提前送交的业务报告中指出，台湾经济稳健成长，通膨走缓；而银行的授信稳定增加，主要国家QE冲击台湾金融市场。
市场人士预估，今日台币将在31.580-31.650间交投。早盘台币主要交易区间落在31.575-31.630；上交易日区间则在31.517-31.550。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日扩大，报0.065/0.080。一个月远汇报价 暂在31.697/31.713左右，上日纽约盘收在31.760。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.580-31.650
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(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)