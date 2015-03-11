美国个股：雪佛龙将增加资产出售，在油价下跌之际仍坚持扩产

路透纽约3月10日 - 美国第二大石油企业雪佛龙(Chevron) 将2017年前的资产出售计划规模增加50%至150亿美元，并削减支出以产生更多现金，因为尽管原油价格大跌，但雪佛龙仍坚持增产20%的规划。

雪佛龙高管周二在陈述中表示，强调股息将继续增加，此举旨在向华尔街显示，尽管油价自去年6月以来累计跌逾50%，但雪佛龙仍能够生存下去。

该公司高管Jay Johnson警告称，除非成本下降，“否则我们将重拟招标合同。”这是向油田服务供应商发出的非常直白的信息。待公司副董事长George Kirkland今年稍晚退休后，Jay Johnson就将成为上游业务的主管。

雪佛龙高管称，尽管油价低廉，但公司的五个主要成长项目，其中包括在澳洲的两个大型液化天然气扩张项目，应能够在2017年前使日产量提高至310万桶油当量，再次确认了去年规划的前景。就2015年来说，雪佛龙预计日产量为257万桶油当量。

公司高管称，最优先任务之一是增派股息，目前为每股1.07美元，这提升了雪佛龙2017年现金流转为正值的预期，那将使该公司不再依赖资产出售和发债来为季度股息提供资金。

雪佛龙计划今年支出350亿美元，较2014年减少13%。由于扩张项目的开工时间趋近于2020年，因此支出应减少。公司执行长John Watson强调称，这仍将是他的核心关注焦点，而不是大规模并购。

John Watson称，“我不会在任何场合暗示我们将进行并购。”