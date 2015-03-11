台湾债市：指标公债殖利率盘初随美债微跌，104/6卖压仍在略收敛跌幅

路透台北3月11日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易周三盘初微跌。交易员指出，随着美国指标10年公债殖利率拉回整理，及10年新债标售结果优于预期，盘初台债殖利率亦回档修正，惟104/6卖压仍在略有收敛殖利率跌幅。
他们认为，目前台债略显多空消息夹杂，虽有美债殖利率拉回至2.12%的利多，但下旬仍有五年新券104/6标售变数，现正值发行前交易期间，吸引部分交易商偏空操作，预料短线104/6殖利率难脱高档整理格局。
〞五年券104/6殖利率下去还是有压力。〞一位大型证券台债交易员说。
至于10年新券104/5殖利率则在标售后陆续有买盘承接，今日发行前交易殖利率盘中低位来到1.5940%，不过盘初交投量能萎缩，仅达五年新券104/6成交量的一半左右。
美国公债收益率周二走低，因欧洲央行的大规模购债计划拖累区内公债收益率走低，使美国公债的相对价值进一步提高。指标10年期公债收益率 尾盘报2.1262%，价格上扬19/32，因爱尔兰、西班牙和其他欧元区公债收益率触及纪录低位。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：1.115-1.145%
* 10年公债104/05 ：1.595-1.625%
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(记者 詹静宜; 审校 张喜良)