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亚洲 | 2015年 3月 11日 星期三 10:54 BJT

香港已公布经济指标--2015/3/11

时间            经济指标               按年%            前月（季）按年%   上年同月（季）按年
                                                                              %
 2015年1月    零售销售值                   -14.6                -4.0              +14.4
 2015年1月    零售销售量                   -13.9                -1.4              +16.7
 2015年1月    综合消费物价指数(CPI)         +4.1                +4.9               +4.6
 2015年1月    甲类消费物价指数(CPI A)       +6.3                +6.9               +4.5
 2014年第四   本地生产总值(GDP)             +2.2                +2.7               +3.0
 季                                                                           
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                                        14年11月-15年1月%    14年10-12月%      13年11月-14年1月%
              失业率                        3.3                  3.3                 3.1
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
              （以下以10亿港元为单位        当月                前月              上年同期
              ）                                                              
 2015年1月    贸易赤字／盈余              -37.02               -59.3              -19.98
                                                                              
                                                                              
 注：   *为已经更新
        ^经修订数据。（完） 
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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