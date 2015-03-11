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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 15:32 BJT

重发 - 泰国央行：意外调降政策利率25个基点，称降息旨在提振信心

(重发以删除多余的产品代码)
    路透曼谷3月11日 - 泰国央行周三意外调降政策利率25个基点至1.75
%。
    
   泰国央行称：
   * 政策委员会以4-3的投票结果通过降息
   * 2015年GDP成长率料低于4%
   * 内需较预期迟缓
   * 政府支出较预测迟缓
   * 降息是为了提振信心
   * 经济复苏较预期缓慢
   * 通胀压力仍低
   * 并不担心降息后资金可能外流。(完)
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