港报财经评论：美元风暴来势汹汹--信报3月11日

美元风暴来势汹汹/ 习广思

上周五公布的强劲美国就业数据仍未完全发酵，外围有两件事件触发外币进一步急泻。希腊提出的债务计划被欧盟拒绝后，欧洲央行行长德拉吉敦促希腊允许欧罗区代表重返雅典，在希腊现金储备用得七七八八之际，真正的危机可能一触即发。另外，纽西兰婴儿配方奶粉收到投毒威胁，纽元数日内两度急挫，真是元气大伤。美元风暴已经上演，投资者最好绑好安全带。

希腊与债权人早前为避免债务违约而达成的临时协议开始出现裂痕，欧盟官员称，希腊最新提出的方案与两周前讨论过的相差甚远。希腊官员则威胁，若改革方案被否决，将举行全民公投。欧罗集团主席戴松布伦表示，希腊政府上周五提交给欧罗区财长的改革方案远不够充分，本月可能得不到救助资金。希腊必须向欧洲债权人提交详细的改革方案，否则最早本月就会耗光国库现金。欧盟尚未发放70亿欧罗救助资金予希腊，由于后者被资本市场拒诸门外，希腊只能依赖欧罗区危机基金和国际货币基金组织（IMF）的紧急贷款，当地银行业亦需欧洲央行批准提供的紧急流动性支持（ELA）方可维持营运。

到了紧张关头，希腊新政府依然一副“耍赖”嘴脸，希腊财政部长瓦鲁法基斯表示，如果欧罗区伙伴国拒绝希腊的债务和经济增长计划，该国可能举行全民公投或提前大选。希腊前总理萨马拉斯认为，公投将是非常糟糕的选择，会让政府不用负责任。同样，反对齐普拉斯激进左派联盟的泛希腊社会主义运动在声明中表示，瓦鲁法基斯的声明是不负责任、轻率且自相矛盾。新政府企图把与欧盟的对立、争取不到最大利益的责任，与公投扯上关系，看似可以把责任推到民意，实质上是极为无赖。希腊新政府出尔反尔，玩世不恭，这在新政府上台初期已见端倪。新内阁就职当日，负责航运的副部长表示，将中止前政府向中国出售Piraeus股权的交易，所涉股权原定将售予中远集团。新政府甫上台即拿中资祭旗，其后又“紧急辟谣”，行为难测。

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金价冲1,180美元/ 苏子

金价自上周五失守1,190美元的关键支持位后，走势便急转直下，昨天欧洲入市后，已经跌破上周五的1,163美元低位支持，并在伦敦入市时一度低见1,155.10美元才能止跌回稳。金价自上述低位回升至上周五低位附近争持，反映昨天欧洲市的破位急跌，很大可能为止蚀沽盘所推动。

如昨晚金价未见再跌，反而更逐步回升至上周五收市价以上波动及收市，那便要小心金价有甚高机会已在昨天欧洲市找到短期重要底部，随后会再挑战1,175/1,180美元阻力区；反之，若昨晚可以延伸昨天欧洲市早段的大弱势，则短期内可望继续往下寻底，并朝着去年11月的1,131美元低位迈进。金价自上周开始录得巨大跌幅，不少于高位建立的短仓已取得可观利润，因此，若昨晚金价跌不下去，反而出现高收情况，将反映不少已取得可观回报的很不看法的投资者，或在接近联储局议息前，开始计数平仓，以锁定利润，而在平仓买盘的推波助澜下，或会令金价升至1,180美元水平以上。

目前市场上已近乎一面倒看好美元的走势，而美汇指数升至接近99/100关键阻力区，料出现获利回吐的压力亦与日俱增。故美元一旦出现见顶回落迹象时，相信金价的平仓买盘动力肯定会增强。因此，若看见昨晚金价出现不跌反升的走势，投资者宜提防金价或在目前市场一片看淡声中继续大幅回升。

昨天美元兑日圆突破去年的121.85日圆高位阻力后，却仅多升少许至122.02日圆高位便已露出疲态，随后更来个反高潮，大幅回落至121.30日圆水平，差不多完全抹去全日的升幅。美元兑日圆在创新高后却出现不升反跌的相反走势，表现不甚寻常。如昨晚美元兑日圆进一步回落至121.00日圆或以下水平收市，小心汇价在去年及昨天的高位呈现不利后市的双顶形态。若昨晚美元兑日圆成功低收，日线图将呈现近似射击之星不利形态，使今天进一步考验甚至跌破120日圆心理关口的机会大增。

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