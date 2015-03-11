港报财经评论：医疗信息化，上药商机大--经济日报3月11日

医疗信息化，上药商机大/ 林瑞芬

A股反弹未能一气呵成，上证昨回跌0.5%至收报3,286。港股仍在上落区间争持，恒指昨跌0.9%至收报23,896；国指跌1.4%至收报11,507，大市成交额769亿港元。港股沽压沉重，市场静候中资股公布业绩，估计内险、券商、航空股业绩或有超预期的机会，内银及内房股符合预期，而传统能源股、资源股类将较预期逊色。苹果公司（Apple）最近获纳入美国道指成分股，是对往绩的肯定。不过，股票投资还是看未来，其智能手表Apple Watch于周一晚亮相。据市场调查机构Strategy Analytics今日发表全球智慧手表出货量的预测报告，预计今年全球智慧手表市场将有爆发性的增长，与去年460万只的出货量相比，今年将会大幅增加至2,810万只。

而Strategy Analytics预测Apple Watch今年的出货量将会达1,540万只，若以百分比去计算的话，市场占有率将高达54.8%，鲸吞超过一半智能手表市场。未来Apple Watch产品可否接iPad热，是支持Apple股价关键动力。值得注意的是，Apple Watch产品的发展，看能否带领移动支付以及移动互联网远端医疗潮流，这是发掘相关受惠行业股份的大方向指标。据Apple首席执行官库克介绍指，推出的一套App，名为Research Kit，这套远端医疗软体可检测蒐集人体健康资讯，市场预计这可和Apple Watch结合，透过Apple Watch监测心跳、体温、步数的感测器，蒐集健康资料协助糖尿病和癌症研究。手表的佩戴方便，亦可能进一步推动Apple Pay。

将传统产业结合互联网或移动产业重新发展，乃中国内地国策目前及未来积极所提倡。最近，总理李克强就在政府工作报告中明确提出“互联网+”行动计划：制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大资料、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。移动互联网的最大投资机会在于对传统行业的改造，医疗健康行业有望藉此改造，倘Apple Watch成功带领远端医疗潮流，相信中国内地的医药股将趋于医药电商、医疗资讯化，令传统行业得到另一次的发展机遇。

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证监撑A股，国指跟住上/ 余少文

中国内地股市昨日未能重演周一先跌后升走势，国企指数则险守11,500点，证监会主席肖钢形容A股去年底升得合理，反映中国支持A股升，国指可以跟随。深港通因素，深市昨日表现胜沪市，因为深升沪跌，而国企指数则跌168点或1.4%，收报11,507点，成交额134亿，仍然有22%主板H股逆市上升；红筹指数跌81点或1.8%，收报4,453点，是过去一个多月来首次跌穿50天平均线，暂守250天平均线，成交额60亿港元。

中国内地2月CPI为1.4%，高于市场预期，是大市下跌的原因之一，因为通缩阴霾是人民银行早前减息的原因之一。而同期PPI则跌4.8%，PPI除了是连续36个月下滑外，也高于预期，两者表现差应该是农历年因素所致。但通胀回升，或会拖慢中国的宽松货币政策步伐，即短期再减息、降准的概率下跌，故减息降准最快也要3月底，因为届时中国对当期宏观数据的了解已是八八九九。虽然认为未来再减息或降准，对A股以及国指的影响敏感度会下降，但A股继续走高的机会仍然很大，因为证监会主席肖钢近日表示，中国内地股市去年下半年出现大幅度上升是合理的，因为中国全面深化改革的各项举措稳定了市场预期，是股市上涨的主要动力，再加上投资者信心增强，反映对改革开放红利释放的预期，而改革红利将是推动资本市场进一步健康发展的最强大动力。另一是沪港通、保险资金等入市，以及融资融券等都为股市上升提供了资金支持。

由于中国认为去年疯牛是合理，难怪A股过去两个月没有大跌，反而在高位上落，与此同时也在消化去年底指出的技术指标超买现象，给予指数继续上升的空间。尤其深港通最快上半年出台，中国今年多次减息降准也是大势所趋，加上中国要撑住经济，料续有政策出台，故A股在高位消化沽压后，如肖钢所讲“资本市场进一步健康发展”应没有问题，届时国指上扬也会是合理！另外，早前表示要回补TCL多媒体 ，但股价守20天平均线后，接连走高并升破2月底高位4.7港元，令未能低吸之余，应否高追也是十五十六。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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