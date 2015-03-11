港报财经评论：医疗信息化，上药商机大--经济日报3月11日

中国经济：已完成年度钢铁煤炭去产能任务的63.4%和46%--国常会
路透北京5月10日 - 中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议称，今年以来全国分别退出钢铁和煤炭产能3,170万吨和6,897万吨，完成年度任务的63.4%和46%；未来要更多运用市场化法治化手段去产能，彻底取缔地条钢产能，列入年度去产能任务的煤矿要在11月底全部退出。
医疗信息化，上药商机大/ 林瑞芬
A股反弹未能一气呵成，上证昨回跌0.5%至收报3,286。港股仍在上落区间争持，恒指昨跌0.9%至收报23,896；国指跌1.4%至收报11,507，大市成交额769亿港元。港股沽压沉重，市场静候中资股公布业绩，估计内险、券商、航空股业绩或有超预期的机会，内银及内房股符合预期，而传统能源股、资源股类将较预期逊色。苹果公司（Apple）最近获纳入美国道指成分股，是对往绩的肯定。不过，股票投资还是看未来，其智能手表Apple Watch于周一晚亮相。据市场调查机构Strategy Analytics今日发表全球智慧手表出货量的预测报告，预计今年全球智慧手表市场将有爆发性的增长，与去年460万只的出货量相比，今年将会大幅增加至2,810万只。
而Strategy Analytics预测Apple Watch今年的出货量将会达1,540万只，若以百分比去计算的话，市场占有率将高达54.8%，鲸吞超过一半智能手表市场。未来Apple Watch产品可否接iPad热，是支持Apple股价关键动力。值得注意的是，Apple Watch产品的发展，看能否带领移动支付以及移动互联网远端医疗潮流，这是发掘相关受惠行业股份的大方向指标。据Apple首席执行官库克介绍指，推出的一套App，名为Research Kit，这套远端医疗软体可检测蒐集人体健康资讯，市场预计这可和Apple Watch结合，透过Apple Watch监测心跳、体温、步数的感测器，蒐集健康资料协助糖尿病和癌症研究。手表的佩戴方便，亦可能进一步推动Apple Pay。
将传统产业结合互联网或移动产业重新发展，乃中国内地国策目前及未来积极所提倡。最近，总理李克强就在政府工作报告中明确提出“互联网+”行动计划：制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大资料、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。移动互联网的最大投资机会在于对传统行业的改造，医疗健康行业有望藉此改造，倘Apple Watch成功带领远端医疗潮流，相信中国内地的医药股将趋于医药电商、医疗资讯化，令传统行业得到另一次的发展机遇。
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证监撑A股，国指跟住上/ 余少文
中国内地股市昨日未能重演周一先跌后升走势，国企指数则险守11,500点，证监会主席肖钢形容A股去年底升得合理，反映中国支持A股升，国指可以跟随。深港通因素，深市昨日表现胜沪市，因为深升沪跌，而国企指数则跌168点或1.4%，收报11,507点，成交额134亿，仍然有22%主板H股逆市上升；红筹指数跌81点或1.8%，收报4,453点，是过去一个多月来首次跌穿50天平均线，暂守250天平均线，成交额60亿港元。
中国内地2月CPI为1.4%，高于市场预期，是大市下跌的原因之一，因为通缩阴霾是人民银行早前减息的原因之一。而同期PPI则跌4.8%，PPI除了是连续36个月下滑外，也高于预期，两者表现差应该是农历年因素所致。但通胀回升，或会拖慢中国的宽松货币政策步伐，即短期再减息、降准的概率下跌，故减息降准最快也要3月底，因为届时中国对当期宏观数据的了解已是八八九九。虽然认为未来再减息或降准，对A股以及国指的影响敏感度会下降，但A股继续走高的机会仍然很大，因为证监会主席肖钢近日表示，中国内地股市去年下半年出现大幅度上升是合理的，因为中国全面深化改革的各项举措稳定了市场预期，是股市上涨的主要动力，再加上投资者信心增强，反映对改革开放红利释放的预期，而改革红利将是推动资本市场进一步健康发展的最强大动力。另一是沪港通、保险资金等入市，以及融资融券等都为股市上升提供了资金支持。
由于中国认为去年疯牛是合理，难怪A股过去两个月没有大跌，反而在高位上落，与此同时也在消化去年底指出的技术指标超买现象，给予指数继续上升的空间。尤其深港通最快上半年出台，中国今年多次减息降准也是大势所趋，加上中国要撑住经济，料续有政策出台，故A股在高位消化沽压后，如肖钢所讲“资本市场进一步健康发展”应没有问题，届时国指上扬也会是合理！另外，早前表示要回补TCL多媒体 ，但股价守20天平均线后，接连走高并升破2月底高位4.7港元，令未能低吸之余，应否高追也是十五十六。
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路透北京5月10日 - 中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议称，今年以来全国分别退出钢铁和煤炭产能3,170万吨和6,897万吨，完成年度任务的63.4%和46%；未来要更多运用市场化法治化手段去产能，彻底取缔地条钢产能，列入年度去产能任务的煤矿要在11月底全部退出。
路透5月10日 - 菲律宾股市周三下跌1.6%，创两个月最大跌幅，因投资者继续锁定利得。越南股市上涨，创近一个月来最高收位。 整个东南亚股市交投平静，马来西亚股市 、泰国股市 和新加坡股市 适逢公共假日休市。 菲律宾股市 连续第二日下跌，受工业股和金融股拖累，此前曾连涨三日。 “市场在技术面上出现了短期走软迹象，受披索超买影响，”AP Securities的Joann Parayno说。 政府数据显示，菲律宾第一季镍矿产量骤减51%，受降雨和矿场运行暂停拖累。 印尼股市 下跌0.8%，创1月20日以来最大单日跌幅。 越南股市 逆市收涨0.3%，受金融和材料类股提振。 “过去几日的上涨是补涨，因受国内政治不确定和围绕中国股市的担忧拖累，越南股市最近几周表现疲软，”Ho Chi Minh Securities的董事总经理和研究负责人在电邮声明中说。 “由于市场感觉国内方面的(不确定性
* 短率稳中透松，未来支撑力道视央行冲销情况 * 短票持稳区间，但利率下行有抗力 * RP利率持稳 (更新拆款数字、央行定存单发行细节和官员说法) 记者 高洁如 路透台北5月10日 - 台湾银行间短率周三稳中透松。资金调度人士表示，资金持续充裕 ，短率稳中走疲，未来仍将密切观察央行冲销力道而定。 他们指出，央行冲销市场资金的力道在加入七天期定存单之后，稍有加强。目前总计存 单发行金额达到7.57兆，算是偏高水位。不过若以整体银行的超额准备数字来看，资金平稳 充裕，并未超级过剩。 〞我们给出的一周同业拆款稍微降了一点，微调一下，〞一位大型商银交易员表示。 他们表示，市场的资金情势松，需求又不大，因此短率预料会在此间持稳，也不排除略 微偏下的可能。 他们表示，外商银目前仍是市场资金的提供者。台币若能维持偏强格局，料资金仍可充 裕偏多。 台湾央行周三傍晚公布，周五(12日)将发行的七天期定存单，利率维持在0.20%。