英国金融：国会议员希望独立检视误售对冲产品补偿计画执行情形

路透伦敦3月10日 - 英国国会一委员会表示，对于被误售复杂对冲产品银行客户的补偿计画，英国金融监管机构应该进行独立检视，以确保其不会偏向银行。

英国金融市场行为监管局(FCA)已于2012年与九家银行就一项补偿计画的条款达成协议，对数以千计被误售利率互换合约的小型企业进行补偿。这九家银行包括苏格兰皇家银行 、莱斯银行集团 、巴克莱 及汇丰控股 等。

但这项补偿计画迅速招来批评，有超过三分之一的企业并未涵盖在该计画范围内，因被认定为“精通金融”，同时许多符合计划的企业只能取得银行提供的替代对冲产品，而非现金补偿。

英国下议院财政委员会主席、保守党籍议员Andrew Tyrie表示，“目前远不清楚FCA的计画是否已经公平合理地对所有受影响企业进行了补偿。”下议院财政委员负责监督英国财政部、央行及FCA。

“FCA需要更加努力，向各界证明这个补偿程序是可靠的，且非一昧偏向银行业者，”Tyrie在一份周二公布的小型企业放款实务及竞争状况报告中表示。

财政委员会表示，FCA“应该搜集必要的资讯，以验证相关检讨是否存在系统性错误。”委员会称，独立监督将会使这个补偿程序受益，而FCA应该公布其研究结果。

Tyrie补充道，“金融服务法让财政部有要求完成这类工作的法源依据。但希望是没有这样的必要。”

财政委员会同时建议，英国竞争监管机构就银行产业进行调查，以了解产业是否需要进行结构性改革，以强化市场竞争。

委员会同时表示，竞争及市场管理局(Competition and Markets Authority)应该负责对监管机构进行年度评估，看他们是否履行促进产业竞争的职责。(完) (编译 张明钧; 审校 王丽鑫)