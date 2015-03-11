中国货币市场：回购利率多小跌资金拆借难度不大，IPO抽水影响低于预期

路透北京3月11日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率多稳中小降；今日虽然10只新股网上申购对资金面抽水效应明显，但出资机构供给仍充裕，场内资金拆借难度并不大，流动性较为宽松。
市场人士认为，今日新股冲击明显低于此前预期，依目前形势来看，本轮IPO有望平稳度过。
交易员认为，不过短期资金价格跌幅仍有限，明日将有780亿的逆回购到期，公开市场大概率延续逆回购操作，但在资金面逐步好转态势下，料量价将保持平稳。
华中一银行交易员称，资金比较宽松，四大行都在出，个别大行都已经出到IPO最后一批资金解冻那天了。
也有交易员指出，此前几日隔夜资金即已十分充裕，惟无法判断IPO对流动性影响而不敢贸然放出长钱。目前来看，IPO冲击有限，部分机构心态得以放松，或因此增加了更长期限资金供给。
上海一银行交易员表示，本次新股申购期间资金面这么平稳，情况优于机构此前预期，而且资金在途扰动明显减弱，不排除与大额系统升级之后，资金转移效率提高有一定关系；不过资金价格还在高位。
东方证券等19家公司的网上网下申购日集中在本周二至周四，其中恒通科技等10支新股网上申购集中在今日，此为今年第三批新股IPO。
北京一银行交易员并提到，IPO高峰之日资金面宽松局面略有出乎意料，市场对此多有臆测，不排除央行有定向放水。
央行公开市场一级交易商今日仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限依旧为七天一种。 周二进行了350亿元人民币逆回购操作，期限七天，利率持平于3.75%。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.3263 3.3397 -1.34
七天 4.6593 4.7444 -8.51
14天 4.7555 4.7581 -0.26
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 10.0100 0.5050 +950.50
七天 6.0100 5.5000 +51.00
14天 5.1000 5.0300 +7.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.5000 3.4500 +5.00
七天 4.6700 4.8000 -13.00
14天 5.0000 5.0500 -5.00
Shibor
其中:隔夜 3.3470 3.3500 -0.30
七天 4.7730 4.7630 +1.00
三个月 4.9000 4.8988 +0.12
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 华小萌; 审校 吴芳/林高丽)