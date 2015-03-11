更新版 1-韩国个股：现代汽车计划在美国建新厂，以满足SUV需求--消息

金属期市：期铜下跌，因迹象显示中国需求疲弱
路透伦敦5月10日 - 期铜周三持于本周稍早触及的四个月低位附近，因市场担心最大铜消费国中国需求疲弱，此前数据显示中国铜进口下降。
(新增分析师以及公司评论)
路透底特律/首尔3月11日 - 三位知情人士称，韩国现代汽车 计划在美国建设新厂，以加快运动型车(运动休旅车，SUV)的生产，因油价下跌提振了高油耗车需求。
该公司生产的伊兰特和索纳塔等轿车在美国市场销售放缓，消费者在近期油价下跌的情况下改买体积较大而能效较低的SUV。
“这是一座新的汽车组装厂，就在阿拉巴马现有工厂的旁边。目前正在与阿拉巴马州商谈最终的条件，”一位消息人士提及该公司计划新建的工厂时说到。
现代汽车发言人表示，“现阶段没有计划”扩大美国的生产能力。
这条消息首先由韩国联合通讯社报导，披露后现代汽车股价上扬3.2%至大约两个月高点。
另有两位消息人士称，现代汽车一直考虑在美国新建一座工厂，以满足SUV的市场需求，但他们并未获悉最终的决定。这两位人士要求不透露身份，因此事仍属保密。
“现代汽车需要在美国建立第二座工厂，”Korea Investment & Securities汽车行业分析师Suh Sung-moon说。
他表示，该公司可能把圣达菲的生产转移到阿拉巴马，那里还可以生产Tucson和皮卡。目前现代汽车在美国境内没有销售皮卡。
韩联社报导称，阿拉巴马新厂年产能力将为30万辆，2017年开始生产SUV。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透伦敦5月10日 - 期铜周三持于本周稍早触及的四个月低位附近，因市场担心最大铜消费国中国需求疲弱，此前数据显示中国铜进口下降。
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路透5月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.6 29 263 2 * 6月 232.5 16 235.9 85 * 7月 221.4 262 222.8 31 * 8月 215.3 421 216.4 27 * 9月 212.6 726 213.9 483 * 10月 209.1 3,110 211 824 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘