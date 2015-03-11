《特写》中国政协委员吐槽政策落地难及高物价，解决药方难寻觅

作者 沈燕

路透北京3月11日 - 尽管中国刚刚公布的2月份物价数据显示通缩阴云不散，但在部分政协委员看来，实际对物价的感受远高于官方统计数据，尤其是与百姓衣食住行相关的食品，房租等价格并不便宜。

此外，良好初衷的政策落地难，相互打架的政策出台令政策功效归零，以及一些不接地气的政策提法等等，都遭到与会代表的吐槽。但对如何解决委员们也显得底气不足。

“过去是别人送菜，现在是自己去买，感觉立刻不一样，菜价并不便宜，与官方公布的物价指数的感觉完全不一样，当老百姓生活确实不容易。”政协农业组委员华士飞称。

他指出，由于中国存在巨大的地区差距，贫富差距等，这也使得统计上的平均数容易掩盖真相，“除了物价数据外，人均收入也越来越让人看不懂，怎么统计出来的。”华士飞称。

华士飞话音未落，另一位在地方从事过统计调查的委员立刻吐槽，“我们曾经问过统计局城调队的人员，与老百姓生活相关消费品的价格涨幅差不多20%多。”

中国2月CPI(居民消费价格指数)同比涨幅自逾五年低位回升，2月CPI同比上涨1.4%，CPI中的食品价格同比上涨2.4%，非食品价格上涨0.9%。分析人士多认为，这主要归因于春节因素的影响，并不意味着通胀下行的风险得到明显缓解 。

**政策难落地被诟病**

事实上，虽然两会是全国政协和全国人大每年一次商议中国国事的大会，相对只是议政的全国政协的委员们在讨论会上的发言往往比人大代表团的讨论更直接，对现实中存在问题的批评声也更尖锐。

其中初衷良好的政策落地难，出台相互打架的政策，以及一些政策文件中不够严谨的提法对社会产生的误导，让政协代表们在发言中大吐苦水。

全国政协委员、中央财经领导小组办公室副主任陈锡文就以政府文件中曾提到的“鼓励居民增加财产性收入”为例指出，中国贫富差距大主要体现在财产性收入的差距上，最富的人并不是靠工资收入。

“我了解过一些其它国家的情况，没有哪个国家鼓励老百姓增加财产性收入，且财产性收入往往集中在少数人手里。如果老百姓都忙于弄财产性收入，国家是没有发展动力的。现在对农民老讲要增加财产性收入，农民的财产性收入是什么？不就是宅基地上的房子和农地吗？”陈锡文称。

他尖锐地批评，如果让农民增加财产性收入，不就是鼓励农民加快卖地吗？但农民卖了地以后怎么办？卖地的钱不够在城里买房，没房没地成为失地农民又该怎么？推进城镇化，但城镇又接纳不了提供不了相应的社会保障又该怎么办？

这位长期研究三农问题的专家指出，宅基地制度本身就是考虑农民收入少，从这个意义上看相当于农民的保障房，而农民的保障房能否入市？是否又会产生新的社会不公平？显然都没有答案。

“全民住房问题靠市场是不行的，什么情况下保障房和商品房可以并轨？这些大的政策指向都应该好好研究，否则容易出大问题。”陈锡文不无忧虑地称。

他提到，在推进新型城镇化中强调土地规模化经营，但现在的问题不是土地的问题，而是人的问题，人该怎么办？那些把农村的房和地都退了选择到城镇作市民的农民户口如何落实？生活如何安置？这些都涉及到政策能不能落地以及能否配套的问题。

此外，相互打架的区域性政策也让中国诸多所谓的开发区，功能区，实验区等面临功能叠加，政策效果却相互抵消甚至化为零的尴尬。

一位来自广东的政协委员就提到，广东有100多个功能区，又有自贸区，大学还有国家级科技园区，很多地区的功能叠加，最后的政策效果就是零。

“有一个大学搞的国家级科技园区，进去一看修的很漂亮，花了很多钱，但一个项目都没有。再比如深圳，曾经是经济特区，现在没了特区优势，又搞成自贸区，试问能有多少政策优势呢？”该位委员一针见血地指出。

中国去年12月宣布，将根据从上海自贸区吸取的经验，在广东、福建和天津设立三个新的自贸区。据深圳市跨境电子商务协会称，广东自贸区将于3月18日挂牌。（完）