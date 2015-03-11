离岸人民币：台湾金管会称政策上并未研议开放散户买宝岛债--主委

路透台北3月11日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三表示，政策上并未研议开放散户(一般投资人)购买宝岛债，目前只开放专业投资人承购宝岛债。

曾铭宗今日在立法院备询及受访时做出以上表述。同时他指出，由于个人投资台湾公债情形并不普遍，另外，此前甫开放专业投资人承购宝岛债，仍待时间观察，因此没有研究进一步开放散户投资宝岛债。

针对立委质询公股金控--兆丰金并购南山人寿的报导，他说，“这个案子谈过，但已经胎死腹中，100%结束了！ ”

他认为，泛公股银行在台金融市场资产市占率达50%，但获利占比仅有36%，担心泛公股整并若不加速进行，获利占比将持续下降，所以支持公股银行整并。

不过，他坦言，受限于台湾银行规模较小、老板不愿释出主导权，使得台湾银行业整并案子非常少。

扩大台银在亚洲布局是今年金管会施政重点，曾铭宗提及，金控业者对布局亚洲有两项建议，包括与亚洲主管机关沟通降低进入门槛及开放中国相关限制，就是大陆投资占银行净值一倍的限制，但金管会并不赞成。

他透露，“前阵子已透过书信往返与其他亚洲国家主管机关沟通。”

台湾大型公股金控--兆丰金控 表示，兆丰金已和一家排名前12大的银行，以及排名前五大的寿险公司洽谈合并一年多了，尽管尚未成功，直到现在〞一直有在谈〞。

**支持企业加薪**

曾铭宗表示，近期有1,202家上市柜公司回覆金管会加薪调查，其中有730家评估今年已加薪或未来可能加薪，占比约当56.6%，平均加薪幅度约3.5%左右。

“在四大基金(邮储、退抚、劳退、劳保等基金)中有一家投资加薪指数100相关公司额度达300亿台币。”他称。