中国汇市：人民币早盘延续“两会”持稳主基调，境内外价差逾百点

路透香港3月11日 - 中国人民币兑美元即期 周三早盘几近走平，而美元强势下，人民币中间价则连续五日低开。交易员称，两会期间（人大与政协），整体汇市较平静，交投区间比较狭窄，几家国有大行在银行间市场的结汇促人民币“两会”期间持稳。
“还是两会维稳行情，境内外即期波动都不大，境内（即期）价位压得比较死，境内外持续130-140点差，离岸上行（人民币下跌）动力也不大。”一位国有银行在香港的交易员称，会关注周四、五的美元买盘情况，毕竟近日美元极为强势。
另一位外资行交易员表示，近两日难见对冲基金做空力量，境内大行的持续结汇给市场传递持稳信号，但离岸人民币贬值情绪仍在，两地价差持续逾百点也使套利资金持续存在。
全球汇市方面，欧元周三早盘创12年新低，延续欧洲央行启动1万亿欧元购债计划后的全面跌势。美元一直受到美联储年中前升息预期的激励。美元指数 升至逾11年高位，盘中最高至98.873，更加接近100.00整数关卡。
“欧元跌至2003年9月以来低点，中长期建议持有美元，但目前入场不理想，建议等待出现100点以上回调再入场。”一位中资大行交易员称。
北京时间12:40，人民币兑美元即期报6.2621元，上日收报6.2620元；几近持平。今日人民币兑美元中间价 为6.1597元，已连续五日走跌，上日为6.1572元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.4070/6.4120，较上日尾盘为6.4055略跌0.02%。
北京时间12:42，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 报在6.2753/67元，上一交易日尾盘报6.2812元。在岸与离岸价差逾130个点子。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(记者 赵红梅; 审校 林高丽)