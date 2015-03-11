版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月11日

路透伦敦3月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           330,425            +1,975
    锡            10,605               -70
    铅           212,500              -825
    锌           542,850            +2,050
    铝         3,917,625              -350
    镍           432,480              -420
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         76,540              -680
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据       库存分布           品种     库存数据       库存分布
 铜    MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD  铅       MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
                      >                                          
 铝    MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD  锡       MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
                      >                                          
 锌    MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD  铝合金   MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
                      >                                          
 镍    MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD  NASAA    MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
                      >                                          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 龚芳; 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐