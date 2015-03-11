表格：LME金属库存最新变化--3月11日

美国股市：开盘小幅下挫，因FBI局长科米遭解职
路透5月10日 - 美国股市周三开盘小幅走低，因美国总统特朗普解雇美国联邦调查局(FBI)局长科米的意外举措抑制了风险意愿。
路透伦敦3月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨)： 品种 最新库存 变动 铜 330,425 +1,975 锡 10,605 -70 铅 212,500 -825 锌 542,850 +2,050 铝 3,917,625 -350 镍 432,480 -420 铝合金 26,500 持平 NASAA 76,540 -680 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> > 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> > 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> > 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> > 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳; 审校 王丽鑫)
路透5月10日 - 美国股市周三开盘小幅走低，因美国总统特朗普解雇美国联邦调查局(FBI)局长科米的意外举措抑制了风险意愿。
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