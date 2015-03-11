台湾股市：连三日收黑正式跌破月线，担忧美国提前升息

标题新闻：阿尔及利亚和伊拉克赞成OPEC在本月会议上延长减产协议－阿尔及利亚能源部声明
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路透台北3月11日 - 台湾股市周三连续第三日收跌，月线支撑正式跌破。分析师指出，主要受对美国提早加息的担忧，引发亚洲股市普遍回档；不过政府基金伺机拉抬台积电 等权值股，令跌幅收敛。
台湾加权股价指数 收低0.14%，报9,523.18点，月线则在9,537点附近；成交初值 为960.05亿台币，上交易日修正后为931.35亿。
〞台积电开盘小跌后马上拉起来，很清楚(是政府基金所为)，盘后资料出来就知道了。〞元大投顾经理周道中说。
他认为，市场对美国提早加息的担忧，可能会让国际股市一路震荡到18日美联储宣布利率决定前，之后是上是下，就看市场如何解读美联储释出的讯息。若更加确认6月就会展开升息，且升息的次数与幅度将超出预期，则美股走了六年的多头行情将正式告终，台股也将随之回档。
周道中指出，今日台股不止跌破月线，也跌破了去年12月与今年1月底部连结而成的上升趋势线，且成交量也扩大，技术面显示短线欲出现明显的反弹机率不易。
亚洲股市周三跌至两个月低点，因对美国提早加息的担忧导致市场紧张情绪发酵，但这种加息预期提振美元兑欧元升至12年高位。本地时间14:11时，MSCI亚太明晟指数 跌0.76%。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数升10点，或0.61%，报1,645点。海岬型船舶日均获利跌42美元，报12,404美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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