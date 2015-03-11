台湾股市：连三日收黑正式跌破月线，担忧美国提前升息

路透台北3月11日 - 台湾股市周三连续第三日收跌，月线支撑正式跌破。分析师指出，主要受对美国提早加息的担忧，引发亚洲股市普遍回档；不过政府基金伺机拉抬台积电 等权值股，令跌幅收敛。

台湾加权股价指数 收低0.14%，报9,523.18点，月线则在9,537点附近；成交初值 为960.05亿台币，上交易日修正后为931.35亿。

〞台积电开盘小跌后马上拉起来，很清楚(是政府基金所为)，盘后资料出来就知道了。〞元大投顾经理周道中说。

他认为，市场对美国提早加息的担忧，可能会让国际股市一路震荡到18日美联储宣布利率决定前，之后是上是下，就看市场如何解读美联储释出的讯息。若更加确认6月就会展开升息，且升息的次数与幅度将超出预期，则美股走了六年的多头行情将正式告终，台股也将随之回档。

周道中指出，今日台股不止跌破月线，也跌破了去年12月与今年1月底部连结而成的上升趋势线，且成交量也扩大，技术面显示短线欲出现明显的反弹机率不易。