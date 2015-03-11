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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 16:50 BJT

《分析》非农就业数据改变各界升息算计，投资人预期美债收益率走高

期货市场走势显示，6月升息预期再度发酵。美联储升息时间和加息步伐的前景发生变化，使其更加贴近一些中长线投资者和华尔街分析师长久以来的普遍看法。周五公布就业数据后，路透进行调查显示，许多华尔街机构预期首次升息时点将落在6月。

周五，两年期美债收益率 涨至接近0.75%，为12月底以来最高。两年期公债同长期公债利差走阔至逾两个月来最大，暗示交易商认为美联储加息步伐恐怕要快于他们之前预期。

此外，美元指数2015年已累计上涨9.1%，2014年美元指数升值12.8%，创下1997年来最大涨幅。

欲浏览美国公债收益率利差，请点击：link.reuters.com/kar98t

欲浏览美联储联邦基金利率目标和美元指数走势对比图，请点击：link.reuters.com/kuc27s

过去几年债市一直在玩这一类游戏：年初时收益率大幅上升，经济成长令人失望时，收益率就在夏季时下滑。若这样的戏码再次上演，且美联储会选择推后升息，则可能引发债市和股市大涨、美元行情降温。

随着欧洲央行开启1万亿(兆)欧元的购债行动，外资对美国公债的买兴或许有助于稍稍压低较中长期公债收益率。

“在各种力量作用下，我认为长期公债收益率可能持于低点，不过随着我们越发接近升息循环，在这样的环境下短期公债收益率将会升高。”新罕布什尔州富达投资经理人Bill Irving说道；该公司管理债券规模达8,700亿美元。(完)

(编译/审校 张明钧/王丽鑫/孙茉莉/王洋/蔡美珍)
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