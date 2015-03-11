《分析》非农就业数据改变各界升息算计，投资人预期美债收益率走高

《全球汇市》美元兑日圆升至八周高位，因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
期货市场走势显示，6月升息预期再度发酵。美联储升息时间和加息步伐的前景发生变化，使其更加贴近一些中长线投资者和华尔街分析师长久以来的普遍看法。周五公布就业数据后，路透进行调查显示，许多华尔街机构预期首次升息时点将落在6月。
周五，两年期美债收益率 涨至接近0.75%，为12月底以来最高。两年期公债同长期公债利差走阔至逾两个月来最大，暗示交易商认为美联储加息步伐恐怕要快于他们之前预期。
此外，美元指数2015年已累计上涨9.1%，2014年美元指数升值12.8%，创下1997年来最大涨幅。
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过去几年债市一直在玩这一类游戏：年初时收益率大幅上升，经济成长令人失望时，收益率就在夏季时下滑。若这样的戏码再次上演，且美联储会选择推后升息，则可能引发债市和股市大涨、美元行情降温。
随着欧洲央行开启1万亿(兆)欧元的购债行动，外资对美国公债的买兴或许有助于稍稍压低较中长期公债收益率。
“在各种力量作用下，我认为长期公债收益率可能持于低点，不过随着我们越发接近升息循环，在这样的环境下短期公债收益率将会升高。”新罕布什尔州富达投资经理人Bill Irving说道；该公司管理债券规模达8,700亿美元。(完)
(编译/审校 张明钧/王丽鑫/孙茉莉/王洋/蔡美珍)
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”