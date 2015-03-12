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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 09:18 BJT

中国公开市场：今日将进行250亿元七天逆回购，本周净回笼530亿元

路透上海3月12日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行250亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，本周公开市场将净回笼资金530亿元，为连续第三周净回笼。

央行公开市场周二逆回购继续少量平价操作，符合市场预期。交易人士表示，新股集中申购期流动性面临一定挑战，虽然随着节后现金回流等资金供给有改善迹象，但资金价格仍居高不下，央行延续投放表明并不会对市场袖手旁观，但规模有限谨慎心态仍存。

据路透统计，本周公开市场有1,130亿元逆回购到期回笼资金，其中已于周二到期350亿元，周四到期780亿元。而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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