更新版 1-路透专访：中国货币政策是否继续放松会非常看重通胀--货币政策委员

* 货币政策非常看重通胀水平--央行货币政策委员

* 资本流动波动过大将影响中国汇改进程

* 若资本流动波动温和则可能扩大人民币波幅区间

* 存款保险制度将很快推出

* 中国不太可能出台大规模的楼市宽松政策

作者 侯向明

路透北京3月11日 - 中国人民银行货币政策委员会委员钱颖一周三表示，决策层出手支持经济前会非常看重国内通胀水平，而且不仅要看静态水平还要看其趋势，政府乐见的通胀率区间为1-2%。

他在两会（全国人大和政协会议）接受路透专访时并称，资本流动波动过大将影响中国的汇率改革进程，如果波动过于剧烈，政府在扩大人民币波动区间问题上就会很谨慎。

“（决策层）非常看重通胀。上个月通胀率有点回升，但这仅仅是一个月。而且2月正好处在春节期间，所以我并不觉得这个有多严重，”他说，“我们必须看长远一点，尤其是中国农历新年过后的3月和4月。”

钱颖一并表示，许多分析师认为还将会有通缩压力，若情况确实如此，那么央行继续下调存款准备金率和利率也不会感到意外。

对于合理的通胀率水准，他称，如果从静态的角度来看，2%的水平非常合适，但不应该仅仅关注通胀的静态水平，而要看趋势。

“如果CPI（居民消费价格指数）稳定在1-2%之间，则是政府非常非常乐见的。高于2%，可能会有点担忧通胀。低于1%，又会有点担心通缩。因此，如果停留在1-2%区间，且没有大幅度的波动，政府会非常乐见。”他指出，与今年3%的政府通胀预期目标相比而言，当前情况下，1-2%的通胀率是可以接受的。

不过钱颖一亦表示，单单国内的形势并不会导致政府采取大规模行动，政府出手前也会综合考虑国内和国外的因素。

“改革和结构调整在目前来看非常非常的重要，应专注于结构改革，”他说，“对于PPI（工业生产者出厂价格指数），政府已经没什么可做的了。但对CPI来说，政府还有一个额外的工具，那就是价格改革。”

他认为，如果政府在这方面采取大胆的改革将十分明智，目前进行这项改革没有任何风险，因为通缩压力在加大。

在通缩忧虑加深背景下，中国政府工作报告中今年CPI的涨幅控制目标仍高达3%左右，昭显政府改善通缩预期之意。

中国2月CPI同比涨幅自逾五年低位回升至1.4%。而1-2月工业、消费和投资增速均亦降至多年来低点，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力。

**跨境资本波动将影响汇改**

对于美国QE结束，美元回升是否会使得资本大举流出，导致资本流动出现剧烈波动，进而影响中国正在推进的人民币汇率机制改革，钱颖一对此并不否认。

他指出，如果跨境资本流动波动过大，政府做事情的选择就会更少，他们就不得不去应对波动问题，资本大举流入或大举流出，无论哪一边，都不利于政府政策的执行。

而关于决策层是否会进一步扩大人民币汇率日内波动区间，他认为要视情况而定。

“如果资本流动温和或适度，预计波动区间会有进一步扩大。如果波动过于剧烈，或者不管流入还是流出过大，政府就会很谨慎，”他说，“去年一直到年底，还有今年初，波动都相当温和。如果类似于去年那样，预计会继续（扩大汇率波动区间）。”

中国央行去年3月宣布将中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%，标志着完善汇率形成机制的改革迈出了实质性的一步。

本届政府已大力推动了各方面的改革，其中以金融领域改革尤为引人关注。国务院总理李克强在今年的政府工作报告中亦强调，将推动利率市场化改革，推出存款保险制度，并增强人民币汇率双向浮动弹性，稳步实现人民币资本项目可兑换。

在钱颖一看来，最近几次降息的同时伴随着存款利率上限的扩大，说明利率市场化已在进行之中了。

“名义上可能还是有一个上限，但这个区间非常的大，从未触碰到。维持（上限）只是一种防范措施，但实际操作上来看，（利率）已经市场化了。”他说。

提到存款保险制度，钱颖一认为会很快出台，“如果未来几个月没什么大的事情发生，可能会很快出台。”

**楼市政策不会有大改变**

中国房地产市场去年来下行压力沉重，地方政府或发文或从执行上对房地产调控政策进行了松绑和微调。多年来，房地产一直是中国经济的支柱产业，且是经济增长的主要推动力。伴随着房地产投资的不断下滑，中国经济下行压力不断加大。

不过，钱颖一表示，房地产领域不会再出台大规模的政策，中国经济不能再继续依赖房地产。

“人们通常认为房地产市场将继续推动中国经济的增长，因为中国仍是中等收入国家。中长期来看，（中国）需要房地产市场的发展，但不是把房地产作为一种刺激工具，来提高GDP的增速，”他并称，也不认为利用房地产刺激GDP是正确的，政府意识到了这一点。

因此，他认为没有必要大幅度的放松房贷政策，比如降低首付；他同时也不认为近期会有加大房贷利率优惠的措施出台。

中国国家统计局周三公布，中国1-2月房地产开发投资同比增10.4%，去年增速为10.5%;1-2月房屋新开工面积同比下降17.7%；商品房销售面积同比下降16.3%，销售额降15.8%。

今年两会政府工作报告中提出，坚持分类指导，因地施策，落实地方政府主体责任，支持居民自住和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。住建部新闻发言人倪虹则在周末称，支持居民自住和改善性需求将是2015年住房政策的重要导向。 （完）