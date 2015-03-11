《汇市简讯》欧元/英镑的下跌趋势未变，虽脱离新低但反弹有限

《全球汇市》美元兑日圆升至八周高位，因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
0642 GMT * 欧元/英镑的下跌趋势加剧。若跌破2007年12月低点0.7089英镑， 料将进一步测试0.70815 * 日内试图修正，卖单已经下移到0.7170 * 周二高点在0.7179 * 尚无反弹迹象，下跌趋势仍有动能 * 目标是长期费波纳齐水准0.6654，此处是0.5681-0.9805的76.4%位 置 * 技术图(link.reuters.com/jam34w) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 高琦 审校 王丽鑫)
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”