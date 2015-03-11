版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 14:59 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑的下跌趋势未变，虽脱离新低但反弹有限

0642 GMT
    
    * 欧元/英镑的下跌趋势加剧。若跌破2007年12月低点0.7089英镑，
料将进一步测试0.70815
    * 日内试图修正，卖单已经下移到0.7170
    * 周二高点在0.7179 
    * 尚无反弹迹象，下跌趋势仍有动能
    * 目标是长期费波纳齐水准0.6654，此处是0.5681-0.9805的76.4%位
置
    * 技术图(link.reuters.com/jam34w)
    
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 高琦 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐