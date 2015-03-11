《热点聚焦》美国银行业股东恐难再为扩大回购及派息而感到欢心

2014年，摩根大通通过先后六次售股，发售了89亿美元优先股。筹资成本可不便宜。据摩根大通向美国证交会提交的年度文件，截至12月底，该行六次售股中有五次的股息收益率超过6%。

据巴克莱的固定收益研究，银行优先股的股息收益率比10年期银行债券的收益率高出约4个百分点。不过，在银行破产清算的情况下，银行债券将先于优先股得到偿付，所以银行债券对投资者来说更加安全。

摩根大通所有优先股2014年的已发股息总计为11亿美元，而普通股股息为61亿美元。对于普通股股东而言，优先股股息是从摩根大通的已公布净利中扣除的，余下206亿美元作为普通股权益，每股盈余(EPS)也因此减少了约0.3美元，或5%。就这点而言，是会拉低一家银行的股价的。

优先股买家为高股息所吸引。他们之所以愿意冒如此大的风险，是因为银行通常永远不会回购优先股，优先股只能卖给其他投资者。但优先股的股息是有可能暂停发放的。

“就这样，出于有必要，他们还是老大不情愿地买了优先股，”Viola的Hendler说。他还补充指出，若不是银行债券的收益率如此之低，银行的优先股才不会这么吸引人。(完)