《热点聚焦》美国银行业股东恐难再为扩大回购及派息而感到欢心

《全球汇市》美元兑日圆升至八周高位，因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
2014年，摩根大通通过先后六次售股，发售了89亿美元优先股。筹资成本可不便宜。据摩根大通向美国证交会提交的年度文件，截至12月底，该行六次售股中有五次的股息收益率超过6%。
据巴克莱的固定收益研究，银行优先股的股息收益率比10年期银行债券的收益率高出约4个百分点。不过，在银行破产清算的情况下，银行债券将先于优先股得到偿付，所以银行债券对投资者来说更加安全。
摩根大通所有优先股2014年的已发股息总计为11亿美元，而普通股股息为61亿美元。对于普通股股东而言，优先股股息是从摩根大通的已公布净利中扣除的，余下206亿美元作为普通股权益，每股盈余(EPS)也因此减少了约0.3美元，或5%。就这点而言，是会拉低一家银行的股价的。
优先股买家为高股息所吸引。他们之所以愿意冒如此大的风险，是因为银行通常永远不会回购优先股，优先股只能卖给其他投资者。但优先股的股息是有可能暂停发放的。
“就这样，出于有必要，他们还是老大不情愿地买了优先股，”Viola的Hendler说。他还补充指出，若不是银行债券的收益率如此之低，银行的优先股才不会这么吸引人。(完)
(编译 张明钧/王洋/高琦/白云; 审校 王丽鑫/孙茉莉/龚芳)
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”