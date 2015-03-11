中国经济：增速放缓符合客观规律，运行缓中有稳、缓中有快--统计局

《全球汇市》美元兑日圆升至八周高位，因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透北京3月11日 - 中国国家统计局周三公布低于预期的工业增加值、投资和消费数据后，又发布全面辩证看待头两个月国民经济稳中趋缓的解读称，经济增速放缓符合客观规律，要看到经济运行缓中有稳、缓中有快，居民消费价格基本稳定。
统计局网站新闻稿称，中国今年经济下行压力加大与转型升级优化并存，并发布2月份31个大城市城镇调查失业率稳定在5.1%左右，就业形势总体稳定。
文章称，经济增速放缓是在“三期叠加”影响持续加深的情况下发生的，符合新常态下经济增速换挡的客观规律，符合一国经济进入到中高收入阶段后增速回落的普遍规律。
“由于现在我国经济规模已经超过60万亿元，1个百分点对应的增量相当于过去几个百分点，即便经济增速有所放缓，对应的经济增量也是很大的。”文章称。
文章提到，要看到经济结构在分化调整中正在发生深刻变化，在整个国民经济中，服务业增长明显快于工业。在整个工业中，高技术产业、装备制造业增长较快；在整个国内需求中，消费发展势头明显好于投资；在整个消费中，升级类商品销售明显快于一般消费品等。
中国国家统计局周三公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10.7%，固定资产投资同比增长13.9%，均低于此前市场预期 。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”