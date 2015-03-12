《中国企业债发行日程表》--3月12日

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *成都市兴 6 7 3/19簿记建档 *上限7.98% AA 3/20-3/26 国金证券 城建实业发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *中国有色 30 10 3/19簿记建档 *上限6.68% AAA 3/20-3/24 国泰君安证券 矿业集团 ========================================================================================= *玉环县交 5 7 3/19簿记建档 -- AA 3/20-3/26 国信证券 通投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *丰县城市 10 7 3/19簿记建档 -- AA 3/20-3/24 东北证券 投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *岳阳市洞 10 7 3/19簿记建档 -- AA 3/20-3/24 海通证券 庭新城投资建设开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *沈阳大东 7 7 -- -- AA 3/20-3/24 广发证券 国有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 渭南城建 6 7 3/10簿记建档 6.09% AA 3/11-3/13 西部证券 投资开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 通辽天诚 8 7 3/10簿记建档 6.50% AA 3/11-3/17 国信证券 城市建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 淳安新安江 11 7 3/10簿记建档 6.10% AA 3/11-3/17 财通证券 开发总公司 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 都江堰兴 8 7 3/11簿记建档 *6.10% AA 3/12-3/16 海通证券 堰投资 (第3-7年末每年还20%本金/都江堰兴市投资提供担保) ========================================================================================= 临汾市尧 12 7 3/12簿记建档 上限7.78% AA- 3/13-3/16 中德证券 都区投资建设开发 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 湖南省娄 13 7 3/12簿记建档 上限7.50% AA 3/13-3/19 恒泰长财证券 底经济技术开发投资建设 (第3-7年末每年还20%本金) 华融证券 ========================================================================================= 重庆巴南 6 7 3/12簿记建档 上限7.78% AA 3/13-3/19 渤海证券 经济园区建设实业 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 乳山市城 10 7 3/13簿记建档 上限7.50% AA 3/16-3/20 民族证券 市国有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 乌鲁木齐 10 6 3/13簿记建档 *上限7.50 AA 3/16-3/20 信达证券 国有资产投资 (第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 江苏省国 28 5 3/13簿记建档 *上限5.50% AAA 3/16-3/18 华泰联合证券 信资产管理集团 平安证券 ========================================================================================= 泗洪县宏 10 7 3/13簿记建档 *上限7.68% AA 3/16-3/18 东方花旗证券 源公有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 遂宁市富 9 7 3/16簿记建档 上限8.08% AA 3/17-3/23 国开证券 源实业 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 南通苏通 9 7 3/17簿记建档 -- AA 3/18-3/20 中信建投证券 科技产业园控股发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 阜新市城 8 7 3/17簿记建档 上限7.78% AA 3/18-3/20 国开证券 市基础设施建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 齐鲁证券 ========================================================================================= 三门县国有 3 7 3/17簿记建档 -- AA- 3/18-3/24 国信证券 资产投资控股 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 吐鲁番地区 12 7 3/18簿记建档 上限8.28% AA 3/19-3/23 国海证券 国有资产投资经营 (第3-7年末每年还20%本金) =========================================================================================