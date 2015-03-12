《中国企业债发行日程表》--3月12日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *成都市兴 6 7 3/19簿记建档 *上限7.98% AA 3/20-3/26 国金证券 城建实业发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *中国有色 30 10 3/19簿记建档 *上限6.68% AAA 3/20-3/24 国泰君安证券 矿业集团 ========================================================================================= *玉环县交 5 7 3/19簿记建档 -- AA 3/20-3/26 国信证券 通投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *丰县城市 10 7 3/19簿记建档 -- AA 3/20-3/24 东北证券 投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *岳阳市洞 10 7 3/19簿记建档 -- AA 3/20-3/24 海通证券 庭新城投资建设开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *沈阳大东 7 7 -- -- AA 3/20-3/24 广发证券 国有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 渭南城建 6 7 3/10簿记建档 6.09% AA 3/11-3/13 西部证券 投资开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 通辽天诚 8 7 3/10簿记建档 6.50% AA 3/11-3/17 国信证券 城市建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 淳安新安江 11 7 3/10簿记建档 6.10% AA 3/11-3/17 财通证券 开发总公司 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 都江堰兴 8 7 3/11簿记建档 *6.10% AA 3/12-3/16 海通证券 堰投资 (第3-7年末每年还20%本金/都江堰兴市投资提供担保) ========================================================================================= 临汾市尧 12 7 3/12簿记建档 上限7.78% AA- 3/13-3/16 中德证券 都区投资建设开发 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 湖南省娄 13 7 3/12簿记建档 上限7.50% AA 3/13-3/19 恒泰长财证券 底经济技术开发投资建设 (第3-7年末每年还20%本金) 华融证券 ========================================================================================= 重庆巴南 6 7 3/12簿记建档 上限7.78% AA 3/13-3/19 渤海证券 经济园区建设实业 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 乳山市城 10 7 3/13簿记建档 上限7.50% AA 3/16-3/20 民族证券 市国有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 乌鲁木齐 10 6 3/13簿记建档 *上限7.50 AA 3/16-3/20 信达证券 国有资产投资 (第3-6年末每年还25%本金) ========================================================================================= 江苏省国 28 5 3/13簿记建档 *上限5.50% AAA 3/16-3/18 华泰联合证券 信资产管理集团 平安证券 ========================================================================================= 泗洪县宏 10 7 3/13簿记建档 *上限7.68% AA 3/16-3/18 东方花旗证券 源公有资产经营 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 遂宁市富 9 7 3/16簿记建档 上限8.08% AA 3/17-3/23 国开证券 源实业 (第3-7年末每年还20%本金) 广发证券 ========================================================================================= 南通苏通 9 7 3/17簿记建档 -- AA 3/18-3/20 中信建投证券 科技产业园控股发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 阜新市城 8 7 3/17簿记建档 上限7.78% AA 3/18-3/20 国开证券 市基础设施建设投资 (第3-7年末每年还20%本金) 齐鲁证券 ========================================================================================= 三门县国有 3 7 3/17簿记建档 -- AA- 3/18-3/24 国信证券 资产投资控股 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 吐鲁番地区 12 7 3/18簿记建档 上限8.28% AA 3/19-3/23 国海证券 国有资产投资经营 (第3-7年末每年还20%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率