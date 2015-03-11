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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 15:41 BJT

泰国汇市：泰铢跌至近两个月低点，此前泰国央行意外降息

路透新加坡3月11日 - 泰铢周三触及近两个月低点，此前泰国央行意外降息 。

0727GMT,泰铢兑美元 一度下滑0.3%，报32.81，为1月中以来最低。

泰国央行意外调降政策利率25个基点至1.75%。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
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