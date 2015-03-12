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货币新闻 | 2015年 3月 12日 星期四 18:02 BJT

欧元债市：意大利10年期公债收益率跌至1%纪录新低

路透米兰3月12日 - 意大利10年期公债收益率周四在二级市场跌至1%，创下纪录新低。意大利将进行三年期、七年期和30年期公债标售。

随着区内各国央行推进QE购债措施，意大利政府公债大幅上涨。

0945GMT，10年期公债 收益率报1.047%。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王颖)
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