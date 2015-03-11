《路透晚报》--3月11日日间新闻摘要（国际版）

--香港股市：收跌至近两个月最低，受海外股市及中国数据拖累
香港股市主要股指收跌至近两个月最低，受海外股市下跌及中国疲弱经济数据的打压。对美国提早加息的担忧，伤及全球投资者人气。恒生指数跌0.8%，报23,717.97点。恒生国企指数下滑0.8%，报11,417.34点。
--汇市：欧元兑美元跌至2003年4月来最低，受累于欧美公债利差扩大
欧元兑美元进一步下滑，欧美公债巨大的利差致使欧元来到2003年4月以来的最低。0806GMT，欧元兑美元日内跌0.5%报1.0643。2015年迄今欧元已累计下滑12%，自去年5月来下滑了约35%。欧元兑日圆跌0.3%，报129.12日圆，为2013年中以来最低。
--欧元债市：欧元区多国公债收益率触及纪录新低
欧元区公债收益率继续下滑，因欧洲央行开始大量购买区内国家的公债。西班牙和意大利分别下跌5-6个基点，分别至1.14%和1.17%。
--国际油市：布兰特原油期货在57美元下方，美国上周原油库存下降
布兰特原油期货保持在每桶57美元下方，之前数据显示美国原油库存在两个月内首次下降。美国石油协会(API)称3月6日当周美国原油库存减少40.4万桶至4.394亿桶。0852GMT时，布兰特4月原油期货跌0.37美元至56.02美元，前一交易日大跌2.14美元，或3.66%。美国4月原油期货升0.05美元，至48.34美元。
--全球金市：金价徘徊在逾三个月低点附近，因美元强势打压买需
黄金徘徊在逾三个月低点附近，过去七个交易日连续下跌，因美元强势以及美国升息的预期抑制了黄金的买需。0835GMT，现货金微涨至每盎司1,162.455美元，此前在截至周二的七个交易日下跌达4%。周二黄金跌至每盎司1,155.60美元，为12月1日以来最低。
--金属期市：LME期铜自两周低点反弹，市场关注供给忧虑
伦敦金属交易所(LME)期铜自两周低点反弹，美元继续上涨，交易商关注供给疑虑，中国需求改善迹象不多。铜矿减产，令市场怀疑普遍预期的全球供应过剩能到什么程度。供应过剩推低了铜价，而减产可能支撑铜价反弹。0845GMT时，LME三个月期铜报每吨5,810.00美元，上涨45美元。上海期交所5月期铜合约下滑1%至每吨42,080元人民币。
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(整理 高琦 审校 王丽鑫)