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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 08:00 BJT

台湾经济指标预测--3月12日至3月25日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：
    * 3月16日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
     3/20      1600       外销订单       2月       --                   +8.1%
    * 3月23日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     3/23      0830     季调失业率       2月       --                    3.78%
                                                       
     3/23      1600       工业生产       2月       --                   +8.14%
                                                       
     3/25      1610       M2年增率       2月       --                   +5.86%
     3/26  1700(估)       重贴现率    第一季       --                   1.875%
    * 4月6日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                    前值
      4/7      1610       外汇存底     3月底       --          4,178.26亿美元
      4/8      0830   消费者物价指       3月       --                  -0.19%
                           数(CPI)                     
      4/8      1600           出口       3月       --                   -6.7%
    *  5月18日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     5/20      1610         经常帐    第一季       --          顺差191.8亿美元
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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