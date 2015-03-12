专栏节选：南向政策要有新思惟--今周刊「谷月涵看台湾」

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月12日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 台湾提出「南向政策」，鼓励台商投资东南亚已近二十年，以事后诸葛来看，这是个正确的方向。不少台商和台湾产业已在东南亚建立制造基础，成果也相当丰硕，这条成功路径看来还可以延续下去。
让「南向政策」成功的最大推手，肯定是中国为了经济转型、摆脱世界工厂，而不断上扬的薪资。中国薪资上扬部分因素来自内部，北京为了安抚人心，让人民接受共产党专政的政治权力，同时要由出口导向的制造，转向以消费为基础的经济体，不得不持续拉高薪资水准。当然还有其他政治因素，不过那又是另一个故事了。
当年政府提出南向政策却导致失败的主因，是当时这些国家的政治治理相当落后，实体和经济基础建设也十分匮乏。如今这些不利因素已大为改善，尽管离理想境界还有段距离；尤其是越南，因为与台湾有一些历史渊源，成为台商跨足东南亚的首选。越南拥有庞大的工业劳动力，这点从越战期间，北越让美军长期陷入泥淖便可得知。
此外，不少台商快速扩散制造版图，通常会选择印尼，其次是柬埔寨。印尼或许是缅甸以外，东南亚各国中，经历最重要政治改革的国家，创造了较安全的投资环境，让台商看上了二亿五千万的潜在劳动人口；柬埔寨的劳动薪资最低；而缅甸的魅力也渐渐增加。只有泰国和马来西亚的吸引力较低，可能与当地政治情势不稳有关。
南向政策的奥妙之处在于，这些市场全都参与重要的自由贸易协定（ＦＴＡ），重点市场为美国和中国。台湾在ＦＴＡ的进展不顺，所幸还有东协后门可供运用。不过，这其中也有些问题。
首先，台湾仍是一些关键原物料来源和原始出口商，如纺织服饰和鞋业；尽管台湾纺织业在设计、品牌和行销上，还无法与义大利并驾齐驱，但在技术上已是全球的前段班，可谓纺织业的矽谷。
纺织业一度被视为夕阳工业，然而在全球运动和休闲服饰运用高科技原料的潮流下，台湾纺织业因而起死回生。但是，坦白说，台湾从东南亚进口原物料所能享受零关税的好处不是很大，因为当地并没有太多台湾非买不可、难以替代的产品。
其次，只有企业股东能享受这样的发展趋势，南向发展并无法完全解决台湾就业机会不足，以及贫富差距扩大的问题。
不过，这仍能提供台湾一些弹性空间；当我们积极扩张海外经济体之际，也有机会让相关供应链发展茁壮，并在台湾建立上游和服务产业的竞争优势。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 高洁如; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率