专栏节选：南向政策要有新思惟--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月12日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 台湾提出「南向政策」，鼓励台商投资东南亚已近二十年，以事后诸葛来看，这是个正确的方向。不少台商和台湾产业已在东南亚建立制造基础，成果也相当丰硕，这条成功路径看来还可以延续下去。

让「南向政策」成功的最大推手，肯定是中国为了经济转型、摆脱世界工厂，而不断上扬的薪资。中国薪资上扬部分因素来自内部，北京为了安抚人心，让人民接受共产党专政的政治权力，同时要由出口导向的制造，转向以消费为基础的经济体，不得不持续拉高薪资水准。当然还有其他政治因素，不过那又是另一个故事了。

当年政府提出南向政策却导致失败的主因，是当时这些国家的政治治理相当落后，实体和经济基础建设也十分匮乏。如今这些不利因素已大为改善，尽管离理想境界还有段距离；尤其是越南，因为与台湾有一些历史渊源，成为台商跨足东南亚的首选。越南拥有庞大的工业劳动力，这点从越战期间，北越让美军长期陷入泥淖便可得知。

此外，不少台商快速扩散制造版图，通常会选择印尼，其次是柬埔寨。印尼或许是缅甸以外，东南亚各国中，经历最重要政治改革的国家，创造了较安全的投资环境，让台商看上了二亿五千万的潜在劳动人口；柬埔寨的劳动薪资最低；而缅甸的魅力也渐渐增加。只有泰国和马来西亚的吸引力较低，可能与当地政治情势不稳有关。

南向政策的奥妙之处在于，这些市场全都参与重要的自由贸易协定（ＦＴＡ），重点市场为美国和中国。台湾在ＦＴＡ的进展不顺，所幸还有东协后门可供运用。不过，这其中也有些问题。

首先，台湾仍是一些关键原物料来源和原始出口商，如纺织服饰和鞋业；尽管台湾纺织业在设计、品牌和行销上，还无法与义大利并驾齐驱，但在技术上已是全球的前段班，可谓纺织业的矽谷。

纺织业一度被视为夕阳工业，然而在全球运动和休闲服饰运用高科技原料的潮流下，台湾纺织业因而起死回生。但是，坦白说，台湾从东南亚进口原物料所能享受零关税的好处不是很大，因为当地并没有太多台湾非买不可、难以替代的产品。

其次，只有企业股东能享受这样的发展趋势，南向发展并无法完全解决台湾就业机会不足，以及贫富差距扩大的问题。

不过，这仍能提供台湾一些弹性空间；当我们积极扩张海外经济体之际，也有机会让相关供应链发展茁壮，并在台湾建立上游和服务产业的竞争优势。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。