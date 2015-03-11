《汇市简讯》欧元/美元人气依然极度偏空

0753 GMT * 日本投资者对欧元/日圆的买需提振欧元/美元脱离趋势新低1.0666 * 欧元小幅反弹到近1.0700美元，但无法改变极度偏空的人气 * 德国10年期公债收益率跌破0.2%，创历史新低 * 今日无重大数据发布，令市场聚焦于利率走向分歧及希腊问题等空 头因素 * 仍无轧空迹象，只是在1.0710上方有少量停止单 * 可能跌向障碍位1.0650和1.0600，一路下跌中看不到明显的抵御迹 象 (编译 高琦 审校 张明钧)