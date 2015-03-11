《汇市简讯》欧元/美元人气依然极度偏空

标题新闻：G7财长本周将讨论特朗普政府的税务和监管改革、经济前景等议题-美财政部官员
G7为七国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0753 GMT * 日本投资者对欧元/日圆的买需提振欧元/美元脱离趋势新低1.0666 * 欧元小幅反弹到近1.0700美元，但无法改变极度偏空的人气 * 德国10年期公债收益率跌破0.2%，创历史新低 * 今日无重大数据发布，令市场聚焦于利率走向分歧及希腊问题等空 头因素 * 仍无轧空迹象，只是在1.0710上方有少量停止单 * 可能跌向障碍位1.0650和1.0600，一路下跌中看不到明显的抵御迹 象 (编译 高琦 审校 张明钧)
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路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特周三终结两连跌走势上涨，因新兴市场资产普遍得益于美元回落，此前美国总统特朗普突然解雇了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
“希腊会获得资金以度过今年夏天，让市场如释重负，这也是推动其公债价格反弹的主要因素，”ING策略师Martin van Vliet称。