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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 16:31 BJT

台湾央行：共发行2,721亿台币存单，发行余额持平

路透台北3月11日 - 台湾央行周三公布，共发行2,721亿台币存单。与今日存单到期金额2,721亿台币相较，存单发行余额持平。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

8天期 0.60 1,338.7

28天期 0.87 1,359.3

91天期 0.93 14

182天期 1.05 9

央行上日发行4,190亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,923.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为126亿台币，累积超额准备为906亿台币、加计前期1%的超额准备为1,920亿台币。(完) (记者 董永年；审校 张喜良)
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