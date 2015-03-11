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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 16:22 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元跌至2003年4月来最低，受累于欧美公债利差扩大

路透伦敦3月11日 - 欧元兑美元周三盘初再次下滑，欧美公债巨大的利差致使欧元来到2003年4月以来的最低。

0806GMT，欧元兑美元日内跌0.5%报1.0643。2015年迄今欧元已累计下滑12%，自去年5月来下滑了约35%。

欧元兑日圆跌0.3%，报129.12日圆，为2013年中以来最低。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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