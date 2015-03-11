路透专访：中国货币政策会否继续放松主要取决于通胀--货币政策委员

路透北京3月11日 - 中国人民银行货币政策委员会委员钱颖一周三表示，中国货币政策今年是否会继续放松，“很大程度上”取决于国内通胀形势，而通胀率稳定在1-2%间是为决策层所乐见的。

他在两会期间接受路透专访时称，2月通胀回升受到春节假期因素影响，应该关注3月和4月数据情况，来判断通缩压力是否加剧。

“许多分析人士认为通缩压力将持续，如果情况确实如此，央行继续降准或降息，我认为也是毫不意外的。”他并补充称，同政府今年3%的通胀预期目标相比而言，当前情况下，1-2%的通胀率是可以接受的。

他指出，政府将乐见CPI(居民消费价格指数)涨幅稳定在1-2%之间，高于2%，会有些通胀担忧；但若低于1%，就会有些通缩忧虑。

中国2月CPI同比涨幅自逾五年低位回升至1.4%；而在国际大宗商品价格有所上升之际，PPI(工业生产者出厂价格指数)跌幅继续扩大，反映国内需求仍较低迷，货币政策仍有宽松的必要和空间。

谈到人民币汇率改革时，钱颖一认为，资本流动波动过大将影响到中国的汇改进程，而是否扩大人民币汇率日内波动区间，要看资本流动情况。

“我认为要看情况。如果资本流动温和或适度，我预计波动区间会有进一步扩大。”他说。

他同时指出，政府认为房地产市场不应再作为提振经济的一个刺激工具，所以房地产领域不会出台大幅度的放松政策，比如降低首付比例或近期内加大房贷利率优惠。

中国央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年2月5日起并普降金融机构存款准备金率0.5个百分点；而春节假期刚结束尚不足一周又宣布3月1日年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近10年最低水平，同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。（完）