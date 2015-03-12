专栏节选：15年后的那斯达克5,000点--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自3月12日出版的当期「老谢开讲」专栏)

对于华尔街、甚至是全球投资人来说，二○○○年三月十日这一天，可能是大家忘不掉的日子，美国的科技泡沫就从这一天正式爆破。这一天那斯达克指数从五一三二．五二点崩跌而下，一直跌到○三年的一一○八．四九点，短短三年之间，指数暴跌七八％。

当时代表科技股的指数都跌得惨不忍睹，像是S&P六○○指数从四八一六．三五点重挫到七九五．三五点，跌幅更高达八三．四八％。另一个是费城半导体指数，从九六年的一三九．○三点急行军，到二○○○年写下一三六二．一点的历史天价，又到○八年跌到一六七．五五点，跌幅高达八七．七％，这是美国科技泡沫留下的历史遗迹。

**泡沫化的修正，漫长而痛苦**

这场网路泡沫从被汤马斯．佛里曼(Thomas Friedman)誉为推倒世界围墙的十部推土机之一的网景（Netscape）股票上市开始，华尔街吹起一股「.com」风潮，最具代表性的是B2B的第一商务(Commerce One)，当时营收只有三三○○万美元，股价暴涨却把市值吹到逼近二○○亿美元；后来时代华纳高价购并美国线上(ＡＯＬ)，以网路书店起家的亚马逊及搜寻引擎的雅虎都是当红炸子鸡，亚马逊股价一度飞奔到六○○美元以上，雅虎市值一度飞越千亿美元大关。

二○○○年三月十日，那斯达克崩跌，网路科技泡沫吹破，很多网路公司在历史洪流中消失，美国科技股经过十五年的调养，这回在十五年后，三月二日这一天，那斯达克指数重新见到五千点大关，一度出现五○○八．五七点的新高点，这是那斯达克指数暌违十五年后重新见到五千点大关，意义非比寻常。

因为一个市场经过泡沫化的修正，通常调整是漫长而痛苦的，像历史上的大泡沫，如荷兰郁金香泡沫，或者是南海泡沫，都无法回到泡沫的原点。最近的三十年，最具代表性的是日本与台湾的泡沫调整。一九八九年，日经指数曾经写下三八九五七点的历史天价，到今天为止，日本政府费了九牛二虎之力，日经指数才勉强逼近一万九千点，大约只有八九年天价的一半。

台湾的加权指数在九○年曾经写下一二六八二点的历史纪录，但是一年之内，股市重挫到二四八五点，此后的二十五年，台股有两度上攻万点，但最后都徒劳无功。今年台股再度逼近万点，这是台股最有实力站上万点的一次。

相对来看，美国那斯达克只花十五年的时间，就回到泡沫发生的原点，进一步印证了美国科技实力的强大，而这个创新的内涵更值得深究。

二○○○年那斯达克涨到五一三二点时，那时微软是PC时代的霸主，微软与英特尔撑起Wintel的架构，那时微软股价涨到七十八．九九美元，市值高达六○六○亿美元，成为全球第一大市值企业；英特尔也把市值撑高到二七七○亿美元，是那斯达克排名第四大市值的企业。当时通讯产业还没有蓬勃发展，微软与英特尔撑起PC产业的半边天。

同时在网路起飞的时代，全世界都在建置网路系统及光纤，最具代表性的是○一年思科(CISCO)市值挑战四千亿美元，一度成为全球最大市值企业。那斯达克在五一三二点时，思科市值三六○○亿美元，是仅次于微软的第二大市值企业。同一段时间，光纤产业蓬勃发展，像北电网络(Nortel)、 捷迪讯光电(JDS Uniphase，简称JDSU)股价都飙涨，JDSU曾经跻身那斯达克前十大市值企业。

二○○○年那斯达克在五一三二点时代，美国前十大科技股是微软、思科、高通、英特尔、世界通讯（WorldCom）、甲骨文、戴尔电脑、昇阳半导体、雅虎及捷迪讯光电。在这张前十大的榜单上，除了甲骨文市值从当年一五一○亿美元爬升到现在一八六一亿美元，市值略有增加外，大多数企业都显着缩水。像微软○九年股价曾跌到十六．一美元，市值剩下一二一九亿美元，后来换了执行长，重新从ＰＣ切换到通讯网路运用，才慢慢走回上升轨道，股价一度涨回五十美元以上，站上市值第二的地位。

同是天涯沦落人的思科，也曾抢占过全球市值第一的宝座，但二○○○年以后从绚烂回到平淡，目前市值是一四九八．七五亿美元，思科股价最惨跌到十三．三美元，最近涨回三十美元以上。晶片大厂高通市值一度达三三二○亿美元，这些年在智慧型手机战况激烈的市场，高通仍保持领先，但市值已缩水到一一九九亿美元。

二○○○年的那斯达克泡沫前夕，跟着那斯达克泡沫起舞的是费城半导体指数。当时费城半导体指数最高涨到一三六一．一点，后来惨跌到一六七点，目前最高涨到七三四点，只有当年天价一半，显见半导体产业的泡沫还没有调整完成。高通只剩下全盛时代的三分之一；英特尔最惨股价跌到十二．○五美元，市值最惨掉到五七○亿美元，如今股价一度涨到三十七．九美元，市值又回升到一五七一．八三亿美元，但与二○○○年全盛时代相比，仍有一段很大差距。

从这个现象可以看到，美国科技创新的力量不在电脑硬体，这从PC产业衰落就可看出端倪。像昇阳半导体已被购并；惠普及戴尔都无法和二○○○年的盛况相提并论，戴尔市值在二○○○年是一三二○亿美元，这次私有化重组再上市，市值只剩下七一一亿美元；惠普市值也剩下六○三．九七亿美元。这个情况强烈宣告PC时代的式微。

**苹果市值挑战一兆美元，胜算很大**

十五年之后，那斯达克重新站上五千点，这时候主角已换了大半，现在勇夺榜首的是苹果。这次苹果电脑还在三月六日经过道琼指数公司评选纳入道琼三十档成分股，被踢出榜外的是AT&T，这也代表了美国的新时代。现在美国科技股的前三强是苹果、谷歌及微软，这是代表美国科技竞争力的三剑客。

苹果去年以iPhone 6 及iPhone 6 Plus横扫全球手机市场，三月十日那斯达克泡沫化十五周年这一天，苹果正式推出Apple Watch，正式进军穿戴装置市场，这是苹果电脑另一个里程碑；下一回合，大家都在看Apple TV及Apple汽车，在后贾伯斯时代，库克承先启后，创造了另一个比贾伯斯更伟大的战场。

目前苹果股价一度写下一三三．六美元的历史天价，总市值推进到七七四八亿美元，摩根士丹利认为，苹果仍具有更远大目标，今年市值挑战一兆美元胜算很大。如果试算苹果电脑市值要到一兆美元，股价必须涨到一七一．六八美元，这也许是人类历史上的新里程碑。

**苹果是创新及加值极大化的典范企业**

苹果代表的是硬体制造，但也是把创新及加值极大化的典范企业。去年第四季，iPhone 6使力，苹果已囊括智慧手机产业九三％净利，剩下七％是三星，代表了全球手机产业已正式进入苹果独自吃肉的时代。有了苹果担纲，这是那斯达克重返五千点的最大助力。

在那斯达克五一三二点的时代，苹果当时股价只有六．三七美元，那时候贾伯斯重返苹果，仍是百废待举的状态。如今经过三度分拆，苹果市值至少出现三五○○％的惊人大成长。谷歌在二○○○年没有上市，如今以三八七一．七二亿美元市值打败艾克森美孚石油、微软，勇夺全美市值第二的纪录也十分不易。如果再把微软加进来，美国科技三强市值高达一．四七八兆美元，这是很可怕的数字。

除了这三强之外，最年轻的新秀--脸书，以二二三九亿美元市值勇夺第四的宝座，也可圈可点；从网路书店到电子商务巨擘的亚马逊，目前市值也有一七六五亿美元，这两家公司都打败英特尔。往后还有通讯大厂康卡斯特(COMCAST)、思科及高通，这其中生技制药的吉利德科学(Gilead Sciences)也以一五一六亿美元抢到第八。

除了网路与电子商务挂帅外，推动美国那斯达克的另一只大手是生技产业，那斯达克的分支--那斯达克生技分类指数NBI，从○二年的三九七．三六点起涨，三月九日创下三六五一．六九点的历史新高，十二年涨幅高达八．一九倍，除了科技创新的力量，美国生技产业风起云涌地快速发展，也提供了那斯达克更充沛的养分。

目前很多重量级生技股市值都超过千亿美元，像娇生市值达二七八三．五五亿美元，辉瑞也达二○八一．九七亿美元，美国安进(AMGEN)是一一七五．五二亿美元，诺华药厂是二三三七．九亿美元，这次在那斯达克十大榜单上的吉利德科学，股价涨到一○一．八一美元，市值是一五一六．九七亿美元，生技产业成了那斯达克另一个创新的聚落，也成了那斯达克重登五千点的另一大助力。

**泡沫隐忧，潜藏在未上市市场**

那斯达克走过十五年岁月，当年很多没有盈余，却享有极高股价的本梦比企业被淘汰了。在科网泡沫鼎盛的时代，最常被用来评定股价的是P/S值，也就是市值营收比，股价是营业额的好几倍，但是企业的目的仍在创造盈利，有营收、没有盈利的企业可以一时闪亮，但最后仍不敌资金净流出，最终的命运不是被购并，就是遭到分崩瓦解的命运。

十五年前，那斯达克前一百大企业中，只有六八％企业获利，如今前一百大企业，九成都有获利；十五年前在科网泡沫吹破前夕，那斯达克的本益比高达一九七倍，如今只有二十倍。十五年前，微软当上市值龙头时，本益比是五十七倍，现在市值最大的苹果电脑本益比只有十七．二倍，现在市值第三大的微软，本益比也只剩下十七．二倍，谷歌的本益比二十七．一倍，只有最具创新力的脸书，目前本益比高达七十一．四四倍，这可看出十五年以后的那斯达克比十五年前更「健康」。

那斯达克一直以科技股为主，但目前指数中非科网的行业占五七％，高于十五年前的四三％，主要是医疗保健股占比正逐渐加重，「IT味」已逐渐下降，像目前软体应用的企业只占一○％，九九年占二四％。十五年前，那斯达克大涨是由市场融资及市场炒作力量推高股价，如今大家更强调回报及派息的题材，这都显示，十五年后的那斯达克五千点比十五年前更健康。

目前唯一的泡沫隐忧潜藏在未上市市场，很多新创企业喊价都从十亿美元起跳，像Uber，目前的估值达四十一亿美元，这些喊价高高的未上市新创事业一旦出事，就会让人想起二○○○年那斯达克从五一三二点崩跌而下的景象。

大家不要忘了，科技创新才是美国企业的核心精神，比较那斯达克五千点，前后十五年，同样的五千点，但戏码已大不同，苹果、谷歌、脸书、亚马逊、特斯拉、NETFLIX等企业崛起，这些创新的企业快速前进，带给美国更活泼的力量。

如果相较台股市值前五大企业，从台积电、鸿海、中华电信、联发科到台塑石化，大家要感伤的是，这些企业都是老面孔，除了联发科透过购并，技术创新勇往直前外，台湾太少新创企业破茧突围而上。龙头老大台积电掌门人张忠谋老当益壮、仍在奉献，这也许是那斯达克十五年变迁给台湾带来更大省思的地方。大家期待台股上万点，但台湾还需要更多创新的力量！

那斯达克指数今昔市值前10大

排名 1999年12月 2015年3月

公司市值（美元） 公司市值（美元）

1 微软（6060亿） 苹果（7374亿）

2 思科（3600亿） 谷歌（3899亿）

3 高通（3320亿） 微软（3475亿）

4 英特尔（2770亿） 脸书（2239亿）

5 World Com（2280亿） 亚马逊（1765亿）

6 甲骨文（1510亿） 英特尔（1572亿）

7 戴尔（1320亿） Comcast（1545亿）

8 昇阳电脑（1170亿） 吉利德科学（1516亿）

9 雅虎（1030亿） 思科（1477亿）

10 JDS Uniphase（750亿） 高通（1180亿）

资料来源：那斯达克 (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。