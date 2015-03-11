人民币衍生品：美元/人民币掉期曲线小幅下行，因本币资金面趋于宽松

路透北京3月11日 - 中国境内市场的美元/人民币掉期 周三多数品种升水回落，主因本币资金面较上周趋于宽松，短端卖压占优，并带动长端掉期点下行。尽管离岸人民币流动性紧张令美元/离岸人民币 掉期升水多扬升，但因幅度较小，对境内掉期市场扰动有限。

交易员称，本周IPO申购进入尾声以及中国版QE传言，令市场预期本币资金面将改善，从而推动掉期曲线整体小幅下行；但目前境内掉期市场观望情绪仍比较浓厚，未来方向不太明朗。

“这两天明显感觉到资金面不是那么紧张，而且IPO马上就都要到期了，所以资金又要放出来了。资金面现在有所宽松，接下来应该也不会紧张，所以短端卖压比较多；大家也觉得短端偏高了，现在出来卖的人偏多，长端也跟着掉下去一点。”一股份行交易员说。

但针对市场传言的万亿元存量债务置换将引发中国版QE令市场利率有进一步下行空间，中国证券报周三报导援引财政部副部长朱光耀称，“中国版QE是不实之词。地方债务置换是在国务院对地方债批准规模之下、企业与商业银行之间的契约行为。”业内人士亦认为，结合中国经济和政策的现实环境来看，中国版QE可能暂时只是个美好的愿景。

渣打银行在提供给路透的报告中认为，短期离岸人民币流动性将维持紧张。因人民币汇率持续受压，离岸汇价较在岸价仍然出现折让；同时，沪港通北向交易量超越南向，令资金持续从离岸市场通过资本帐户流出。离岸人民币利率过去几星期在历史高位徘徊。

截至北京时间16:22，在岸市场一周期美元掉期升水 成交于57个点子，一年期掉期美元升水 成交于2,035个点子，分别较昨日下跌-3.39%与-0.73%。

离岸市场一周期美元掉期升水 成交于61个点子，一年期掉期美元升水 成交于2,338个点子，分别较前日扬升15.09%与0.99%。

中国银行间市场周三早盘主要回购利率多稳中小降；今日虽然10只新股网上申购对资金面抽水效应明显，但出资机构供给仍充裕，场内资金拆借难度并不大，流动性较为宽松。

东方证券等19家公司的网上网下申购日集中在本周二至周四，其中恒通科技等10支新股网上申购集中在今日，此为今年第三批新股IPO。