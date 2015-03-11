版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 16:50 BJT

欧洲汇市：瑞典克朗兑欧元触及五个月高点，瑞典2月通胀高于预期

路透伦敦3月11日 - 瑞典克朗兑欧元周三涨至五个月高位，此前有数据显示，瑞典2月通胀率升幅略高于预期。

瑞典2月消费者物价较前月升0.7%，较上年同期上升0.1%。均高于分析师预估的上升0.6%和持平。

欧元兑瑞典克朗 跌至9.1020克朗，跌幅达0.5%，创2014年10月以来最低位。在瑞典通胀数据公布前，汇价报9.1416。(完)

(编译 白云; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐