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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 17:00 BJT

欧洲金融：欧洲央行执委普雷特称没有零风险资产

路透法兰克福3月11日 - 欧洲央行执委普雷特周三表示，欧洲央行并未将任何资产视为零风险。

普雷特在法兰克福举行的一场会议上表示，“从欧洲央行观点来看，并没有零风险资产这回事。”(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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