欧元债市：欧元区公债收益率续跌，欧洲央行QE措施开局强劲

主要的卖家是之前积累公债的银行。不过一些海外投资者，主要来自美国，周二尾盘也出现在市场上。

法国兴业银行的策略师在一份报告中称，欧元体系购买了两天，周一盘初的买进速度较慢，如果欧洲央行的目标是每月购买600亿欧元的话，现在似乎购买量接近预期的每日购买量。

德国10年期公债收益率 跌至纪录新低0.199%。大多数其它欧元区公债收益率都接近纪录低点。

西班牙 和意大利10年期公债收益率 均下跌5-6个基点，分别报1.14%和1.17%。

一位交易员表示，下单平均规模是1,500-2,000万欧元，不足欧元区债务危机高峰时期的一半。当时欧洲央行推出了第一个购债计划，即证券市场计划(SMP)。

欧洲央行执委科尔表示，欧洲央行和欧元区成员国央行周一购买了32亿欧元的公债。

分析师质疑欧洲央行能否达成其未来18个月购债1万亿欧元(1.07万亿美元)的目标。科尔寻求缓解这样的疑虑。

“我可以坚定地说，目前没有迹象显示债券来源方面有问题，”他在主权债市场会议的演说稿中表示。科尔并称，“我们或许会面临债券稀少的状况，但不会出现债券短缺。稀少是事实，但本质上不成问题。”

德国30年期公债收益率 下跌5个基点至0.67%，而两年期美国公债收益率 则为0.68%。

法国巴黎银行分析师Patrick Jacq表示：“供需失衡导致收益率下滑。”

“这不令人惊讶。让人惊讶的是走势幅度。这是个巨大的幅度，不是因为基本面的原因，显然是QE。”(完)

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