《全球汇市》欧元兑美元跌至12年低点，ECB启动量化宽松带来压力

美元兑欧元上涨，带动美元指数 触及11年半高点99.018，延续2014年7月以来近25%的涨势。
欧元区充斥流动资金之际，美国周五公布优异的就业数据，让市场对于美联储最快于今年年中升息的预期升温。
不过部分投资人担心美元涨势过猛过速。
法国巴黎银行分析师团队在一份报告中指出，“美元主要货币对迅速上涨，超越许多人一度认为是相当积极的预估，同时触及旧有的交易目标，这无疑地会让许多市场人士怀疑其涨势是否已经过头，且可能快要进行修正。”
在大宗商品货币方面，澳元兑美元 跌至六年低点0.7588，继续受到中国周二公布生产者物价下滑数据的打击。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0637 1.0697 -0.56 -12.07 1.2097
美元/日圆 121.34 121.13 +0.17 +1.39 119.68
欧元/日圆 129.06 129.46 -0.31 -10.85 144.77
美元/瑞郎 1.0034 0.9995 +0.39 +0.94 0.9941
英镑/美元 1.5061 1.5066 -0.03 -3.29 1.5573
美元/加元 1.2675 1.2686 -0.09 +9.10 1.1618
澳元/美元 0.7620 0.7619 +0.01 -6.71 0.8168
新西兰元/美元 0.7262 0.7271 -0.12 -6.86 0.7797
欧元/瑞郎 1.0672 1.0693 -0.20 -11.26 1.2026
欧元/英镑 0.7060 0.7099 -0.55 -8.96 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.1053 9.1515 -0.50 -3.84 9.4688
美元/挪威克朗 8.1484 8.0850 +0.78 +9.05 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 李春喜/龚芳/张明钧)