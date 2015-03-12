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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 17:15 BJT

重发-台湾债市：104/6期五年公债中，银行业卖超7.50亿台币

(重发以去除标题多余符号)
    路透台北3月12日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债104/
6 交易资料如下：(单位：亿台币)
  
    五年公债104/6期：  
      业别      买进      卖出   买卖超金额
    银行业     31.50     39.00        -7.50
      票券      2.50      0.00        +2.50
        业                      
    证券业     28.00     23.00        +5.00
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