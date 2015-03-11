表格：沪港通活跃股一览--3月11日

路透香港3月11日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周X发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元）
每日买入及卖出金额 44.57 5.81
买入成交金额 26.66 4.34
卖出成交金额 17.90 1.47
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中国平安 120,024,582 298,853,022 418,877,604
2 贵州茅台 287,272,194 46,697,739 333,969,933
3 上汽集团 109,181,076 199,533,676 308,714,752
4 兴业银行 130,320,795 95,355,491 225,676,286
5 中信证券 40,195,139 94,809,592 135,004,731
6 中国银行 118,152,913 10,502,869 128,655,782
7 农业银行 113,688,499 5,847,155 119,535,654
8 工商银行 67,966,173 41,405,892 109,372,065
9 新华保险 81,294,915 26,570,282 107,865,197
10 上海机场 74,249,945 29,173,174 103,423,119
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 汉能薄膜发电 58,211,980 13,547,240 71,759,220
2 新华保险 23,170,605 2,542,005 25,712,610
3 保利协鑫能源 18,401,200 4,897,160 23,298,360
4 阿里影业 20,508,100 856,000 21,364,100
5 佳兆业集团 12,593,270 6,605,010 19,198,280
6 顺风清洁能源 11,141,020 5,275,240 16,416,260
7 中国人寿 10,947,550 4,792,600 15,740,150
8 中海油田服务 12,067,320 3,164,040 15,231,360
9 中信证券 13,043,400 1,863,925 14,907,325
10 中国石油股份 8,400,560 706,200 9,106,760
（完）
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(整理 雷美珍；审校 曾祥进)