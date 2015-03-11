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亚洲 | 2015年 3月 11日 星期三 17:42 BJT

表格：沪港通活跃股一览--3月11日

路透香港3月11日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周X发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             44.57                        5.81
 买入成交金额                   26.66                        4.34
 卖出成交金额                   17.90                        1.47
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      120,024,582    298,853,022     418,877,604
 2                   贵州茅台      287,272,194     46,697,739     333,969,933
 3                   上汽集团      109,181,076    199,533,676     308,714,752
 4                   兴业银行      130,320,795     95,355,491     225,676,286
 5                   中信证券       40,195,139     94,809,592     135,004,731
 6                   中国银行      118,152,913     10,502,869     128,655,782
 7                   农业银行      113,688,499      5,847,155     119,535,654
 8                   工商银行       67,966,173     41,405,892     109,372,065
 9                   新华保险       81,294,915     26,570,282     107,865,197
 10                  上海机场       74,249,945     29,173,174     103,423,119
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 汉能薄膜发电     58,211,980     13,547,240      71,759,220
 2                 新华保险         23,170,605      2,542,005      25,712,610
 3                 保利协鑫能源     18,401,200      4,897,160      23,298,360
 4                 阿里影业         20,508,100        856,000      21,364,100
 5                 佳兆业集团       12,593,270      6,605,010      19,198,280
 6                 顺风清洁能源     11,141,020      5,275,240      16,416,260
 7                 中国人寿         10,947,550      4,792,600      15,740,150
 8                 中海油田服务     12,067,320      3,164,040      15,231,360
 9                 中信证券         13,043,400      1,863,925      14,907,325
 10                中国石油股份      8,400,560        706,200       9,106,760
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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