更新版 1-《中国债市每日综述》IPO未改资金面宽裕现券回暖，不佳经济数据亦有助力

* 现券收益率及IRS明显回落

* IPO不改资金面宽裕，市场信心回暖

* 2月经济数据较差助推债市

* 强势能否延续仍视资金价格走向 (新增货币市场收盘报价)

路透上海3月11日 - 中国银行间市场周三现券收益率明显回落，IRS(利率互换)跌势更为明显；尽管已进入IPO高峰期，但资金面却更显宽裕，早盘市场即显强势，一二级联袂向好，而午后公布的2月工业增加值及消费等经济数据较差，更是进一步推低收益率。

交易员并指出，市场在连续调整后，逢利好有一定的反弹也属正常，不过虽然资金面已重回宽松，但回购利率回落依旧较为缓慢，债市强势表现能否延续仍将视资金价格走向而定。

“下午的数据太烂了，市场又折腾了一把，不过后来卖盘也出来一些。”上海一银行交易员称。

尽管去年年底以来已祭出多项宽松政策，但依然无法止住中国经济的惯性下行。最新公布的1-2月工业、消费和投资增速均降至多年来低点，远逊市场预期，显示中国经济下行压力加剧，需要政策进一步发力，在调结构和促增长之间寻求平衡。

上海另一银行交易员谈到，今日现券收益率多在5-10个基点(bp)，其中交投活跃的国开行长债下行8-9个bp，IRS降幅则达到10-12个bp。

一级市场方面，财政部上午招标的200亿元人民币五年期续发国债，中标收益率3.2851%，远低于此前3.35%的预测均值。

上海一券商交易员表示，相对现券而言，国债期货今日波动更为剧烈，尤其在午后，快速拉升后升幅又有明显缩窄，显示市场对后市判断仍有不小分歧。

国债期货主力合约TF1506 收报98.568元，较上日结算价涨0.218元，或0.22%，午盘初段一度冲高逾0.65%；今日成交2.80万手，较上日稍有回落。

剩余期限近10年的国开行固息债150205最新报价收益率 在3.7950%/3.77%，上日尾盘为3.88%/3.85%。剩余期限9.78年的固息国债140029最新报价收益率 在3.46%/3.4050%，上日尾盘为3.5150%/3.47%。

**IPO高峰无碍资金宽松**

银行间市场周三早盘主要回购利率多稳中小降；今日虽然10只新股网上申购对资金面抽水效应明显，但出资机构供给仍充裕，场内资金拆借难度并不大，流动性较为宽松。

市场人士认为，今日新股冲击明显低于此前预期，依目前形势来看，本轮IPO有望平稳度过。

交易员认为，不过短期资金价格跌幅仍有限，明日将有780亿的逆回购到期，公开市场大概率延续逆回购操作，但在资金面逐步好转态势下，料量价将保持平稳。

华中一银行交易员称，资金比较宽松，四大行都在出，个别大行都已经出到IPO最后一批资金解冻那天了。

也有交易员指出，此前几日隔夜资金即已十分充裕，惟无法判断IPO对流动性影响而不敢贸然放出长钱。目前来看，IPO冲击有限，部分机构心态得以放松，或因此增加了更长期限资金供给。

上海一银行交易员表示，本次新股申购期间资金面这么平稳，情况优于机构此前预期，而且资金在途扰动明显减弱，不排除与大额系统升级之后，资金转移效率提高有一定关系；不过资金价格还在高位。

东方证券等23家公司的网上网下申购日将集中在周二至周五，此为今年第三批新股IPO。其中恒通科技等10支新股网上申购集中在今日。

北京一银行交易员并提到，IPO高峰之日资金面宽松局面略有出乎意料，市场对此多有臆测，不排除央行有定向放水。

央行公开市场一级交易商今日仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天期，逆回购期限依旧为七天一种。 周二进行了350亿元人民币逆回购操作，期限七天，利率持平于3.75%。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为11,203.72亿元，较上一交易日的11,593.36亿元稍降；其中，隔夜品种成交8,452.08亿元，上一交易日为7,741.18亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3283 3.3397 -1.14 8,452.08

七天 4.6707 4.7444 -7.37 1,986.91

14天 4.7714 4.7581 +1.33 600.33

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.5500 0.5050 +4.50 --

七天 4.5250 5.5000 -97.50 --

14天 3.7000 5.0300 -133.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 3.5000 3.4500 +5.00 --

七天 4.6700 4.8000 -13.00 --

14天 5.0000 5.0500 -5.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.3470 3.3500 -0.30 --

七天 4.7730 4.7630 +1.00 --

三个月 4.9000 4.8988 +0.12 --