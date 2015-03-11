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货币新闻 | 2015年 3月 11日 星期三 18:25 BJT

马来西亚经济：2015年料增长4.5-5.5%，内需和出口提供支撑--央行报告

央行11月时预估，2015年经济成长率为5-6%。

央行表示，家庭支出可能受到4月实施商品服务税(GST)的影响，但可能被政府扶助特定收入群体以及劳动力市场利好效应抵消。

该行指出，今年通胀料相对平稳的保持在平均2-3%的水平，主要因能源及食品价格下跌，但油价波动将影响通胀趋势。

央行称，马来西亚今年出口成长率料自上年的6.4%剧降至1.5%，因大宗商品价格走软。

央行表示，今年进口成长率将自上年的5.3%升至6%，因制造商买进更多零件及原料以因应全球需求改善。

央行称，今年贸易顺差料将缩窄至536亿卢比(144亿美元)，上年为831亿卢比。今年经常帐盈余料为214亿卢比，上年为495亿卢比。(完) (编译 李春喜/龚芳; 审校 王丽鑫)
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