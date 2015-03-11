马来西亚经济：2015年料增长4.5-5.5%，内需和出口提供支撑--央行报告

《全球汇市》美元兑日圆升至八周高位，因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
央行11月时预估，2015年经济成长率为5-6%。
央行表示，家庭支出可能受到4月实施商品服务税(GST)的影响，但可能被政府扶助特定收入群体以及劳动力市场利好效应抵消。
该行指出，今年通胀料相对平稳的保持在平均2-3%的水平，主要因能源及食品价格下跌，但油价波动将影响通胀趋势。
央行称，马来西亚今年出口成长率料自上年的6.4%剧降至1.5%，因大宗商品价格走软。
央行表示，今年进口成长率将自上年的5.3%升至6%，因制造商买进更多零件及原料以因应全球需求改善。
央行称，今年贸易顺差料将缩窄至536亿卢比(144亿美元)，上年为831亿卢比。今年经常帐盈余料为214亿卢比，上年为495亿卢比。(完) (编译 李春喜/龚芳; 审校 王丽鑫)
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”