重温稿-台湾货币市场：外资动向对季底短率影响待观察，本地银行资金多

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 关注外资动向，但本地银行资金仍多
* 短票发行偏少，月中后才有机会改善
* 投信及寿险资金宽裕，跨月RP交投增温
记者 董永年
路透台北3月11日 - 台湾银行间短率周三稳在低档。资金调度人士指出，市场宽松依旧，有需求者偏少。整体资金池水位仍高，不过本周以来，外资有卖超台股并转汇出的倾向，要持续观察外资动作对货币市场的影响。
调度人士表示，外资自2013年初开始至今，多呈现净汇入，短票成交利率也一路自0.80%下滑至0.60%。纵然外资转向汇出，也仅是让资金从供过于求，转变成供需平衡，在本地银行资金仍宽松的状况下，还不至于造成短率明显上扬。
〞若外资真的持续流出，季底利率变化也不大。〞一位票券商交易主管说。
另一公股银行资金调度人士则称，外资虽然卖超台股，但不见得会立即汇出。就像先前外资持续买超台股，但外资保管行的资金却不见得充裕，因此还是要继续观察国际资金的动向。
资金调度人士指出，今日市场资金仍多，但有拆入需求的却稀少，只能等待下午央行冲销隔夜资金。不过央行只会让准备部位持平，银行若要做负数，只能自己想办法。
〞多钱、排队，同前日。〞一位银行交易员说。
此外，据央行公布的每日通货发行金额显示，农历年前通货发行数攀高至2兆1,268亿台币，较上年最高发行额的1兆9,810亿增加1,458亿，创历年新高。周二通货回笼已降约180.12亿台币，累计年后10个交易日通货回笼约达2,442亿台币，发行数趋降至1兆8,826亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率暂落在0.380-0.450%，上日区间在0.385-0.500%。
**短票发行量偏少**
短票市场方面，票券商交易人士表示，由于企业法人没有特别的资金需求，近期票量发行不多，根据集保的资料显示，上日30天自保短票成交量仅65亿台币，较前日的147亿明显下滑。
〞可能要等到下半月，票量才会出来。〞一位票券商交易员说。
票券商交易员称，虽然发票量少，但有银行碍于季底限制要求落点在月内，且成交利率要在0.60%，面对这样的要求通常会予以婉拒。
一票券商交易主管则指出，由于银行资金宽松，一般对月内短票的利率不会坚持。〞只要有就好，开0.58%他们也接受。〞
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%；跨季底短票主要成交在0.60-0.61%，部分成交在0.59%、0.62%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.605%，前日平均利率0.606%，成交量为65亿台币，上日为147亿。
台湾央行周三公布，共发行2,721亿台币存单。与今日存单到期金额2,721亿台币相较，存单发行余额持平。
本周央行存单到期金额为1兆(万亿)3,021.5亿台币，余日落点分别为周四4,027亿及周五1,134.5亿。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为184亿台币，累积超额准备为1,090亿台币、加计前期1%的超额准备为2,104亿台币。
**跨月RP交投略增温 **
台湾债券市场附买回(RP)市场周三持稳低位。资金调度人士表示，目前投信端及寿险端资金较显宽裕，资金去化压力仍在，带动RP利率续处低位不变，跨月RP交投也略有增温。
大型券商交易员指出，来自投信端及寿险端的券源需求依旧持续，近日跨月公司债RP成交量陆续增加，跨至月初的公司债RP成交利率主要为0.64%，若跨至清明节后才有0.65%的利率水准。
〞市场有些资金在流窜。〞一位大型证券交易员说。
今日证券商公债的短天期附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，10天期内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率也能持平上日。
本周主要交割因子为周五发行10年期公债104/5 A04105=TWO，发行金额400亿台币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
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