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市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 18:21 BJT

欧洲汇市：英国工业生产数据拖累英镑兑美元下滑，但兑欧元持坚

继欧洲央行启动1.1万亿欧元的购债项目后，欧元全线承压。

英镑兑欧元的涨势也扶助英镑贸易加权指数 走坚，英镑兑美元则在令人失望的英国数据出炉后下滑。

“工业生产数据低于预期，部分削弱了有关英国经济动能自年初以来加强的乐观看法，”FXTM首席分析师Jameel Ahmad说道，“鉴于英国大选临近，我不认为英镑兑美元汇率已经触底。”（完）

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